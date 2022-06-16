Песков анонсировал большое выступление Путина

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Переговоры Владимира Путина и Сердара Бердымухамедова в Кремле. Москва, путин владимир
В пятницу запланирована пленарка, где ожидается большое выступление Путина Фото:

В пятницу планируется пленарное совещание, где пройдет большое выступление президента России Владимира Путина. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Завтра Путин работает уже непосредственно на форуме. В 14:00 запланирована пленарка, где ожидается большое выступление Путина. Президент готовится к нему», — сказал Песков в ходе конференц-колла.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков уже раскрывал содержание важного заявления Путина. Оно коснется ситуации в мировой экономике и политике.

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В пятницу планируется пленарное совещание, где пройдет большое выступление президента России Владимира Путина. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Завтра Путин работает уже непосредственно на форуме. В 14:00 запланирована пленарка, где ожидается большое выступление Путина. Президент готовится к нему», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Ранее помощник президента Юрий Ушаков уже раскрывал содержание важного заявления Путина. Оно коснется ситуации в мировой экономике и политике.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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