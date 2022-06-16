Песков анонсировал большое выступление Путина

В пятницу запланирована пленарка, где ожидается большое выступление Путина
В пятницу планируется пленарное совещание, где пройдет большое выступление президента России Владимира Путина. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Завтра Путин работает уже непосредственно на форуме. В 14:00 запланирована пленарка, где ожидается большое выступление Путина. Президент готовится к нему», — сказал Песков в ходе конференц-колла.
Ранее помощник президента Юрий Ушаков уже раскрывал содержание важного заявления Путина. Оно коснется ситуации в мировой экономике и политике.
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