Курганский замгубернатора на форуме обсудил пиво

Курганская делегация принимает участие в ПМЭФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заместитель губернатора Курганской области Андрей Алексеев на XXV Петербургском международном экономическом форуме встретился с представителями крупной пивоваренной компании ABInBevEfes. Обсудили сотрудничество в изготовлении пиво. Информация опубликована на сайте регионального правительства.

«Вопросы кооперации в сфере АПК, выращивание сельскохозяйственных культур для нужд пивоваров, Алексеев обсудил с руководителем направления по взаимодействию с региональными органами госвласти крупной пивоваренной компании ABInBevEfes Вячеславом Ефимовым. В состав компании в России входят 11 заводов. Компания заинтересована в сотрудничестве с сельхозпредприятиями», — говорится в сообщении правительства.

Кроме этого, Алексеев встретился с генеральным директором ассоциации предпринимателей «Бельгийско-Люксембургская торговая палата» Олегом Прозоровым. Говорили о реализации соглашения о сотрудничестве, развитии межрегиональной промышленной кооперации.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков вместе со своими замами Владимиром Архиповым, Андреем Алексеевым, директором департамента экономразвития Владимиром Ковалевым и бизнесменами принимают участие в экономическом форуме в Санкт-Петербурге. В планах у курганской делегации — подписание ряда соглашений, проведение деловых встреч с инвесторами и главами других субъектов России.

Заместитель губернатора Курганской области — руководитель представительства Курганской области при правительстве РФ Андрей Алексеев (в середине) провел на форуме несколько важных встреч Фото с сайта правительства Курганской области