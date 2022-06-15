15 июня 2022

Курганский замгубернатора на форуме обсудил пиво

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Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2022), первый день. Санкт-Петербург, петербургский международный экономический форум, пмэф, 2022, петербуржский международный экономический форум
Курганская делегация принимает участие в ПМЭФ Фото:

Заместитель губернатора Курганской области Андрей Алексеев на XXV Петербургском международном экономическом форуме встретился с представителями крупной пивоваренной компании ABInBevEfes. Обсудили сотрудничество в изготовлении пиво. Информация опубликована на сайте регионального правительства.

«Вопросы кооперации в сфере АПК, выращивание сельскохозяйственных культур для нужд пивоваров, Алексеев обсудил с руководителем направления по взаимодействию с региональными органами госвласти крупной пивоваренной компании ABInBevEfes Вячеславом Ефимовым. В состав компании в России входят 11 заводов. Компания заинтересована в сотрудничестве с сельхозпредприятиями», — говорится в сообщении правительства.

Кроме этого, Алексеев встретился с генеральным директором ассоциации предпринимателей «Бельгийско-Люксембургская торговая палата» Олегом Прозоровым. Говорили о реализации соглашения о сотрудничестве, развитии межрегиональной промышленной кооперации.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков вместе со своими замами Владимиром Архиповым, Андреем Алексеевым, директором департамента экономразвития Владимиром Ковалевым и бизнесменами принимают участие в экономическом форуме в Санкт-Петербурге. В планах у курганской делегации — подписание ряда соглашений, проведение деловых встреч с инвесторами и главами других субъектов России.

Заместитель губернатора Курганской области — руководитель представительства Курганской области при правительстве РФ Андрей Алексеев (в середине) провел на форуме несколько важных встреч

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Заместитель губернатора Курганской области Андрей Алексеев на XXV Петербургском международном экономическом форуме встретился с представителями крупной пивоваренной компании ABInBevEfes. Обсудили сотрудничество в изготовлении пиво. Информация опубликована на сайте регионального правительства. «Вопросы кооперации в сфере АПК, выращивание сельскохозяйственных культур для нужд пивоваров, Алексеев обсудил с руководителем направления по взаимодействию с региональными органами госвласти крупной пивоваренной компании ABInBevEfes Вячеславом Ефимовым. В состав компании в России входят 11 заводов. Компания заинтересована в сотрудничестве с сельхозпредприятиями», — говорится в сообщении правительства. Кроме этого, Алексеев встретился с генеральным директором ассоциации предпринимателей «Бельгийско-Люксембургская торговая палата» Олегом Прозоровым. Говорили о реализации соглашения о сотрудничестве, развитии межрегиональной промышленной кооперации. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков вместе со своими замами Владимиром Архиповым, Андреем Алексеевым, директором департамента экономразвития Владимиром Ковалевым и бизнесменами принимают участие в экономическом форуме в Санкт-Петербурге. В планах у курганской делегации — подписание ряда соглашений, проведение деловых встреч с инвесторами и главами других субъектов России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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