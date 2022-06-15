Курганский замгубернатора на форуме обсудил пиво

Заместитель губернатора Курганской области Андрей Алексеев на XXV Петербургском международном экономическом форуме встретился с представителями крупной пивоваренной компании ABInBevEfes. Обсудили сотрудничество в изготовлении пиво. Информация опубликована на сайте регионального правительства.
«Вопросы кооперации в сфере АПК, выращивание сельскохозяйственных культур для нужд пивоваров, Алексеев обсудил с руководителем направления по взаимодействию с региональными органами госвласти крупной пивоваренной компании ABInBevEfes Вячеславом Ефимовым. В состав компании в России входят 11 заводов. Компания заинтересована в сотрудничестве с сельхозпредприятиями», — говорится в сообщении правительства.
Кроме этого, Алексеев встретился с генеральным директором ассоциации предпринимателей «Бельгийско-Люксембургская торговая палата» Олегом Прозоровым. Говорили о реализации соглашения о сотрудничестве, развитии межрегиональной промышленной кооперации.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков вместе со своими замами Владимиром Архиповым, Андреем Алексеевым, директором департамента экономразвития Владимиром Ковалевым и бизнесменами принимают участие в экономическом форуме в Санкт-Петербурге. В планах у курганской делегации — подписание ряда соглашений, проведение деловых встреч с инвесторами и главами других субъектов России.
Заместитель губернатора Курганской области — руководитель представительства Курганской области при правительстве РФ Андрей Алексеев (в середине) провел на форуме несколько важных встреч
Фото с сайта правительства Курганской области
Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан».
Заместитель губернатора Курганской области Андрей Алексеев на XXV Петербургском международном экономическом форуме встретился с представителями крупной пивоваренной компании ABInBevEfes. Обсудили сотрудничество в изготовлении пиво. Информация опубликована на сайте регионального правительства. «Вопросы кооперации в сфере АПК, выращивание сельскохозяйственных культур для нужд пивоваров, Алексеев обсудил с руководителем направления по взаимодействию с региональными органами госвласти крупной пивоваренной компании ABInBevEfes Вячеславом Ефимовым. В состав компании в России входят 11 заводов. Компания заинтересована в сотрудничестве с сельхозпредприятиями», — говорится в сообщении правительства. Кроме этого, Алексеев встретился с генеральным директором ассоциации предпринимателей «Бельгийско-Люксембургская торговая палата» Олегом Прозоровым. Говорили о реализации соглашения о сотрудничестве, развитии межрегиональной промышленной кооперации. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков вместе со своими замами Владимиром Архиповым, Андреем Алексеевым, директором департамента экономразвития Владимиром Ковалевым и бизнесменами принимают участие в экономическом форуме в Санкт-Петербурге. В планах у курганской делегации — подписание ряда соглашений, проведение деловых встреч с инвесторами и главами других субъектов России.