Курганские VIP вместе с Шумковым улетели из региона

Губернатор Вадим Шумков примет участие в XXV Петербургском международном экономическом форуме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Курганской области Вадим Шумков вместе со своими замами Владимиром Архиповым, Андреем Алексеевым, директором экономразвития и бизнесменами улетели в Санкт-Петербург. Там курганская делегация примет участие в XXV Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«В планах Вадима Шумкова и его заместителей подписание ряда соглашений, направленных на повышение инвестиционной привлекательности региона, и проведение деловых встреч с инвесторами и главами других субъектов России. В частности, планируется заключить соглашение о сотрудничестве с IT-компаниями, внедряющими передовые разработки в сфере образования, здравоохранения, подготовки кадров для цифровой экономики», — рассказали в пресс-службе. Кроме этого, на форуме обсудят сотрудничество с руководителями кредитных организаций и инвесторами в сфере реализации проектов комплексной системы обращения с ТБО. Ряд соглашений также планируют подписать и предприятия региона.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента России. В этом году форум пройдет с 15 по 18 июня. Деловая программа будет традиционно посвящена вопросам глобальной и российской экономики, социальным вопросам и развитию технологий.

Ранее URA.RU сообщало о том, что полпред Владимир Якушев примет экзамен у регионов УрФО на форуме с Путиным. Также там презентуют ежегодный топ эффективности региональных властей.

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