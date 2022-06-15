МЧС: в Пермском крае всего три пляжа пригодны для купания

В большинстве водоемов Прикамья купаться опасно Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Пермском крае есть сотни мест отдыха у воды, но пляжей, где можно безопасно купаться, всего три. Об этом сообщил начальник центра ГИМС ГУ МЧС России по Пермскому краю Денис Кольцов.

«Как отметил Денис Кольцов, декларированных пляжей в регионе всего три: один в Чайковском и два в Демидково. Это значит, что они полностью соответствуют требованиям безопасности, в том числе и по качеству воды», — говорится в сообщении министерства территориальной безопасности Пермского края в соцсети «ВКонтакте».

Информация была озвучена на заседании рабочей группы по подготовке к купальному сезону. В нем приняли участие главы муниципалитетов, представители МЧС и минтербеза. Замминистра территориальной безопасности Александр Иванов указал на недостаточные меры, принимаемые муниципалитетами для обеспечения безопасности на водных объектах. В частности, главы территорий не торопятся устанавливать спасательные посты у водоемов. Денис Кольцов в свою очередь отметил, что в крае есть 604 места отдыха у воды, где должны быть выставлены 877 запрещающих знаков, но по факту установлено только около 400.

Ранее URA.RU рассказывало, что специалисты Роспотребнадзора определили 11 опасных для посещения пляжей в Пермском крае. Власти Перми, в свою очередь, утвердили четыре официальных места отдыха у воды в городе. Это правобережье реки Кама в Ленинском районе, Мотовилихинский пруд, пляж у КамГЭС в Орджоникидзевском районе и левый берег реки Сылва в поселке Новые Ляды.

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