Здание недостроенного кирпичного завода продается за три миллиона рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

На федеральной трассе Курган—Екатеринбург в Далматовском районе продается здание недостроенного кирпичного завода c котельной и подстанцией. Стоимость недвижимого имущества составляет более трех миллионов рублей. Для сравнения, столько же в регионе стоит двухкомнатная квартира. Объявление о продаже размешено на сайте «Торги России».

«Информация о лоте. Курганская область, Далматовский район. Объект незавершенного строительства — кирпичный завод, проектируемое назначение: нежилое, площадь: 4903,9 кв. м., степень готовности объекта: 45%. Начальная цена — 3 020 000 рублей», — говорится в объявлении. Вместе со зданием завода продается недостроенная трансформаторная подстанция на площади более 59 квадратных метров. Степень готовности объекта незавершенного строительства составляет 80%. А также котельная на площади 344 квадратных метров со степенью готовности 43%.

Организатором торгов выступает департамент имущественных и земельных отношений администрации Далматовского района. Заявки на покупку объектов незавершенного строительства продлятся до 5 июля. Ранее чиновники пытались продать недвижимое имущество в апреле этого года, однако аукцион был признан несостоявшимся.

Ранее URA.RU сообщало о том, что под Курганом продается коттедж с банным чаном. Общая площадь застройки 600 квадратных метров. Стоимость дома составляет 18 миллионов рублей.