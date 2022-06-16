Провалом свердловских властей займутся кураторы от Мишустина

Помогать с развитием свердловского туризма будут федеральные специалисты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Развитием внутреннего туризма в Свердловской области займется корпорация «Туризм.РФ», созданная по поручению премьер-министра Михаила Мишустина. О сотрудничестве с федеральной структурой договорился губернатор Евгений Куйвашев. Соглашение подписано на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), рассказал сам Куйвашев в своем telegram-канале.

«Сегодня работаю в Питере, на ПМЭФ. Подписал первое соглашение — с гендиректором корпорации „Туризм.РФ“ Сергеем Сухановым. С их помощью в ближайшие годы будем активно развивать наши главные проекты: „Гору Белую“, „Большую Сысерть“ и „Реку Чусовую“», — написал Куйвашев в канале.

Состояние туристической сферы в Свердловской области в прежние годы вызывало серьезные вопросы и федеральных структур, и экспертов отрасли. Например, несмотря на крупные инвестиции, в 2020 году Екатеринбург не вошел в составленный Ростуризмом рейтинг городов, востребованных для путешествий по программе кэшбека. В том же году турпоток в регион сократился на 54%. А в 2021-м Свердловская область была признана «малозаметной» у российских туристов.

Комментируя соглашение, Куйвашев заверил, что на Чусовой, где он сам любит проводить время, появится «нормальная инфраструктура». На реке планируется создать большой кластер со всем необходимым для туристов. «Скоро на берегу реки можно будет комфортно отдохнуть и переночевать, возможно, даже помыться», — анонсировал губернатор.

Корпорация «Туризм.РФ» создана в 2020 году по решению премьер-министра Мишустина. Компания выступает посредником между региональными структурами и инвесторами, которые налаживают инфраструктуру для туризма на принципах государственно-частного партнерства.

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