Житель ХМАО украл из магазина водку и сгущенку ради коктейлей

Полиции удалось поймать вора, который украл спиртное ради алкогольных коктейлей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Полиция Нижневартовска задержала вора, который ограбил продуктовый магазин ради того, чтобы продолжить вечеринку с распитием алкогольных коктейлей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО.

Житель Нижневартовска находился в гостях у своего друга. Вскоре спиртное закончилось и мужчина решил сходить в магазин за добавкой. Однако торговая точка оказалась закрыта, что впрочем, не остановило злоумышленника. «Мужчина забрался внутрь, разбив окно, выбрал несколько спиртосодержащих напитков и прихватил сгущенное молоко, чтобы сделать алкогольные коктейли. Уже на выходе ему на глаза попался торт, который злоумышленник также унес с собой. Благополучно вернувшись в квартиру друга, они продолжили весело проводить время», — рассказали в пресс-службе УМВД ХМАО.

Утром разбитое окно и пропажу товаров обнаружил продавец, который и обратился за помощью в правоохранительные органы. Личность вора удалось установить. Он был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ — «Кража». Мужчина находится под подпиской о невыезде.

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