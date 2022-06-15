Житель ХМАО украл из магазина водку и сгущенку ради коктейлей

Полиция Нижневартовска задержала вора, который ограбил продуктовый магазин ради того, чтобы продолжить вечеринку с распитием алкогольных коктейлей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО.
Житель Нижневартовска находился в гостях у своего друга. Вскоре спиртное закончилось и мужчина решил сходить в магазин за добавкой. Однако торговая точка оказалась закрыта, что впрочем, не остановило злоумышленника. «Мужчина забрался внутрь, разбив окно, выбрал несколько спиртосодержащих напитков и прихватил сгущенное молоко, чтобы сделать алкогольные коктейли. Уже на выходе ему на глаза попался торт, который злоумышленник также унес с собой. Благополучно вернувшись в квартиру друга, они продолжили весело проводить время», — рассказали в пресс-службе УМВД ХМАО.
Утром разбитое окно и пропажу товаров обнаружил продавец, который и обратился за помощью в правоохранительные органы. Личность вора удалось установить. Он был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ — «Кража». Мужчина находится под подпиской о невыезде.
Ранее URA.RU сообщало, что житель Сургута отправился в Нефтеюганск для кражи почти шесть килограммов сыра. Таким образом, он хотел сэкономить на праздничном столе ко дню рождения.
Полиция Нижневартовска задержала вора, который ограбил продуктовый магазин ради того, чтобы продолжить вечеринку с распитием алкогольных коктейлей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО. Житель Нижневартовска находился в гостях у своего друга. Вскоре спиртное закончилось и мужчина решил сходить в магазин за добавкой. Однако торговая точка оказалась закрыта, что впрочем, не остановило злоумышленника. «Мужчина забрался внутрь, разбив окно, выбрал несколько спиртосодержащих напитков и прихватил сгущенное молоко, чтобы сделать алкогольные коктейли. Уже на выходе ему на глаза попался торт, который злоумышленник также унес с собой. Благополучно вернувшись в квартиру друга, они продолжили весело проводить время», — рассказали в пресс-службе УМВД ХМАО. Утром разбитое окно и пропажу товаров обнаружил продавец, который и обратился за помощью в правоохранительные органы. Личность вора удалось установить. Он был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ — «Кража». Мужчина находится под подпиской о невыезде. Ранее URA.RU сообщало, что житель Сургута отправился в Нефтеюганск для кражи почти шесть килограммов сыра. Таким образом, он хотел сэкономить на праздничном столе ко дню рождения.