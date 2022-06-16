Зеленский встретился с Макроном, Шольцом и Драги 16 июня 2022 в 16:56 Размер текста - 17 + Лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии встретились с Зеленским, передают СМИ Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский встретился с прибывшими в Киев канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Об этом сообщил французский телеканал BFM TV. «Владимир Зеленский встретил Эммануэля Макрона вскоре после полудня в Мариинском дворце. Он и лидеры Германии, Италии и Румынии впервые лично обсудят вопросы с момента начала российской спецоперации 24 февраля», — отметили журналисты телеканала. Ранее Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги приехали в Киев для встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Представители государств намерены обсудить ситуацию, сложившуюся в связи с российской специальной операцией по демилитаризации Украины. Вскоре в Кремле выразили надежду на то, что лидеры сподвигнут президента Зеленского реально посмотреть на положение дел в геополитике. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU . Президент Украины Владимир Зеленский встретился с прибывшими в Киев канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Об этом сообщил французский телеканал BFM TV. «Владимир Зеленский встретил Эммануэля Макрона вскоре после полудня в Мариинском дворце. Он и лидеры Германии, Италии и Румынии впервые лично обсудят вопросы с момента начала российской спецоперации 24 февраля», — отметили журналисты телеканала. Ранее Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги приехали в Киев для встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Представители государств намерены обсудить ситуацию, сложившуюся в связи с российской специальной операцией по демилитаризации Украины. Вскоре в Кремле выразили надежду на то, что лидеры сподвигнут президента Зеленского реально посмотреть на положение дел в геополитике. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям