15 июня 2022

Челябинский губернатор предложил Казахстану туры выходного дня

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на объезде по проблемным дорогам Челябинска. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер назвал Казахстан надежным партнером Фото:

На встрече с послом республики Казахстан в РФ губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил проводить совместные туры выходного дня. Как сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона, эта встреча состоялась 16 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Губернатор Алексей Текслер провел встречу с послом республики Казахстан в РФ Ермеком Кошербаевым. Стороны обсудили возможность организации совместной работы с туроператорами приграничных регионов для проведения туров выходного дня. Кроме этого губернатор выступил с инициативой проведения Дней Костанайской области в Челябинске», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Помимо туризма Текслер и Кошербаев обсудили вопросы развития ТЛК «Южноуральский», перспективы сотрудничества с Костанайской и Акмолинской областями. Челябинский губернатор отметил, что Казахстан — это не просто сосед, а надежный партнер не только в экономике, но и в социальных вопросах.

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На встрече с послом республики Казахстан в РФ губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил проводить совместные туры выходного дня. Как сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона, эта встреча состоялась 16 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). «Губернатор Алексей Текслер провел встречу с послом республики Казахстан в РФ Ермеком Кошербаевым. Стороны обсудили возможность организации совместной работы с туроператорами приграничных регионов для проведения туров выходного дня. Кроме этого губернатор выступил с инициативой проведения Дней Костанайской области в Челябинске», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Помимо туризма Текслер и Кошербаев обсудили вопросы развития ТЛК «Южноуральский», перспективы сотрудничества с Костанайской и Акмолинской областями. Челябинский губернатор отметил, что Казахстан — это не просто сосед, а надежный партнер не только в экономике, но и в социальных вопросах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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