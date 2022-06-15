Челябинский губернатор предложил Казахстану туры выходного дня

16 июня 2022 в 17:21 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер назвал Казахстан надежным партнером Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На встрече с послом республики Казахстан в РФ губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил проводить совместные туры выходного дня. Как сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона, эта встреча состоялась 16 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). «Губернатор Алексей Текслер провел встречу с послом республики Казахстан в РФ Ермеком Кошербаевым. Стороны обсудили возможность организации совместной работы с туроператорами приграничных регионов для проведения туров выходного дня. Кроме этого губернатор выступил с инициативой проведения Дней Костанайской области в Челябинске», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Помимо туризма Текслер и Кошербаев обсудили вопросы развития ТЛК «Южноуральский», перспективы сотрудничества с Костанайской и Акмолинской областями. Челябинский губернатор отметил, что Казахстан — это не просто сосед, а надежный партнер не только в экономике, но и в социальных вопросах. Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

На встрече с послом республики Казахстан в РФ губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил проводить совместные туры выходного дня. Как сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона, эта встреча состоялась 16 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). «Губернатор Алексей Текслер провел встречу с послом республики Казахстан в РФ Ермеком Кошербаевым. Стороны обсудили возможность организации совместной работы с туроператорами приграничных регионов для проведения туров выходного дня. Кроме этого губернатор выступил с инициативой проведения Дней Костанайской области в Челябинске», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Помимо туризма Текслер и Кошербаев обсудили вопросы развития ТЛК «Южноуральский», перспективы сотрудничества с Костанайской и Акмолинской областями. Челябинский губернатор отметил, что Казахстан — это не просто сосед, а надежный партнер не только в экономике, но и в социальных вопросах.