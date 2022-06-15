15 июня 2022

В ЯНАО жители отдаленных поселений смогут чаще летать

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Отработка ликвидации ДТП при неблагоприятных погодных условиях. Екатеринбург, вертолет, ми-8, ми8, ми 8
К имеющимся 21 маршруту добавятся еще четыре Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе на летний период увеличат количество вертолетных направлений. Как сообщает окружной департамент транспорта и дорожного хозяйства, для удобства жителей региона добавили еще четыре маршрута.

«По просьбам жителей на Ямале увеличивается количество вертолетных маршрутов. К имеющимся 21 маршруту добавятся еще четыре. Введение дополнительных прямых рейсов на указанных маршрутах не только увеличит пассажиропоток, но и сократит время в пути», — сказано в сообщении.

Летом по маршруту Салехард — Сеяха прямые рейсы будут работать по понедельникам, вторникам, пятницам и субботам. Ранее вертолеты летали только один раз в неделю. Вылеты из окружной столицы в Мыс Каменный выполняются по пятницам. По маршруту Салехард — Яр-Сале — Новый Порт — Мыс Каменный вертолеты начнут летать не только по понедельникам, но и по средам. При этом на период речной навигации до октября закроются направления Салехард — Новый Порт и Салехард — Яр-Сале.

Ранее сообщалось, что жители села Мужи Шурышкарского района просили прокуратуру о вертолетах и паромах. Горожане просили разобраться в вопросе увеличения вертолетных и теплоходных рейсов, а также в организации паромных перевозок.

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В Ямало-Ненецком автономном округе на летний период увеличат количество вертолетных направлений. Как сообщает окружной департамент транспорта и дорожного хозяйства, для удобства жителей региона добавили еще четыре маршрута. «По просьбам жителей на Ямале увеличивается количество вертолетных маршрутов. К имеющимся 21 маршруту добавятся еще четыре. Введение дополнительных прямых рейсов на указанных маршрутах не только увеличит пассажиропоток, но и сократит время в пути», — сказано в сообщении. Летом по маршруту Салехард — Сеяха прямые рейсы будут работать по понедельникам, вторникам, пятницам и субботам. Ранее вертолеты летали только один раз в неделю. Вылеты из окружной столицы в Мыс Каменный выполняются по пятницам. По маршруту Салехард — Яр-Сале — Новый Порт — Мыс Каменный вертолеты начнут летать не только по понедельникам, но и по средам. При этом на период речной навигации до октября закроются направления Салехард — Новый Порт и Салехард — Яр-Сале. Ранее сообщалось, что жители села Мужи Шурышкарского района просили прокуратуру о вертолетах и паромах. Горожане просили разобраться в вопросе увеличения вертолетных и теплоходных рейсов, а также в организации паромных перевозок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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