В драке принимали участие не менее десяти человек Фото: Источник URA.RU © URA.RU

Два сотрудника полиции пострадали в массовой драке в летнем кафе «Лангуст» на Первом озере в Челябинске. Двоих подозреваемых задержали, но суд 16 июня отказался заключать одного из них под стражу, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. Драку запечатлели посетители, предоставившие видео в распоряжение URA.RU.

«Драка случилась в кафе на пляже „Восточный берег“ 28 мая, когда произошел конфликт между двумя компаниями мужчин. Участниками, в том числе, оказались находившиеся не при исполнении сотрудники полиции и представители одной из национальных диаспор. Последние взяли биты, лопаты и палки, использовав их в качестве оружия. Один из полицейских получил удар лопатой, второму битой проломили голову — он попал в реанимацию. В Следственном комитете возбудили уголовные дела о хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 213, ч. 1 ст. 111 УК РФ)», — рассказал источник.

Обстоятельства инцидента, его причина и установление всех участников продолжается. Одного из подозреваемых, мужчину с лопатой, задержали 15 июня на территории Москвы. Ему предъявили обвинение в хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия, в составе группы лиц по предварительному сговору. 16 июня следователь СК попросил Тракторозаводский районный суд отправить Артура Геворгяна под стражу сроком на два месяца. Однако суд в удовлетворении ходатайства отказал, отправив 35-летнего мужчину под домашний арест. Вину он не признал. Второго подозреваемого, который, по данным следствия, был с битой задержали 16 июня на территории Волгоградской области, его этапируют в Челябинск.

Артур Геворгян вооружился лопатой и ударил ей полицейского Фото: Источник URA.RU © URA.RU

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области подтвердили факт задержания подозреваемых. На розыск и задержание были ориентированы оперуполномоченные уголовного розыска районного отдела полиции и городского Управления МВД. По обстоятельствам самого инцидента сообщили, что сотрудники полиции были на выходном дне, вступились за граждан, в результате чего пострадали. Один из них проходит лечение в стационаре. В пресс-службе СУ СКР области информацию пока не комментируют.

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