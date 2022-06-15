15 июня 2022

Моор поставил задачу в 2,5 раза увеличить число туристов в регион

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Открытие чартерных рейсов в Тюмень. Тюмень, авиакомпания ямал, путешествие, пассажиры, туристы, перелет, авиапассажиры
В 2021 году регион посетило около 3 млн туристов Фото:

Тюменская область к 2030 году может принимать 7- 8 млн туристов ежегодно. Об этом 16 июня заявил губернатор Александр Моор, выступая на тематической сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПЭМФ). В 2021 году регион посетило около 3 млн туристов из России и зарубежья.

«Туристов привлекает интереснейшее историческое и культурное наследие Тюмени и Тобольска — первых русских городов в Сибири. Надеемся, что ежегодный туристический поток в Тюменскую область к 2030 году вырастет до 7 — 8 миллионов человек», — приводит слова губернатора инфоцентр регионального правительства.

Ранее URA.RU писало, что в 2021 году туристы принесли в бюджет Тюменской области около 2,4 млн рублей. Эти средства были получены за счет налогов, собранных с предприятий туристической отрасли региона.

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Тюменская область к 2030 году может принимать 7- 8 млн туристов ежегодно. Об этом 16 июня заявил губернатор Александр Моор, выступая на тематической сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПЭМФ). В 2021 году регион посетило около 3 млн туристов из России и зарубежья. «Туристов привлекает интереснейшее историческое и культурное наследие Тюмени и Тобольска — первых русских городов в Сибири. Надеемся, что ежегодный туристический поток в Тюменскую область к 2030 году вырастет до 7 — 8 миллионов человек», — приводит слова губернатора инфоцентр регионального правительства. Ранее URA.RU писало, что в 2021 году туристы принесли в бюджет Тюменской области около 2,4 млн рублей. Эти средства были получены за счет налогов, собранных с предприятий туристической отрасли региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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