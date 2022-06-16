Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган в ДТП погибла мать с 11-летним ребенком и водитель другой машины. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

«ДТП произошло сегодня на 108 км автодороги „Екатеринбург-Шадринск-Курган“. Здесь столкнулись автомобили „Киа“ и „Форд“. В автомобиле „Киа“ находились женщина-водитель 1979 г. р. и ее сын 2010 г. р., они оба погибли. В автомобиле „Форд“ находился один водитель — мужчина 1979 г. р., он тоже погиб», — говорится в сообщении пресс-службы. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и выясняют все обстоятельства.

По предварительной информации от прокуратуры по Свердловской области, «Киа» не уступила дорогу при выезде на главную дорогу со второстепенной и врезалась в «Форд». «Прокурор Каменского района Константин Низовцев выехал на место происшествия. Прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту ДТП», — рассказали в пресс-службе прокуратуры URA.RU.

Фото: УГИБДД

Фото: УГИБДД

Фото: УГИБДД