Уролог рассказал, что может привести к удалению почек

Сидение на камне может стать причиной переохлаждения органов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сидение на поверхностях, выполненных из камня, может привести к переохлаждению внутренних органов и стать причиной развития простатита у молодых людей и цистита у девушек. Если воспалительный процесс своевременно не остановить, это может стать причиной удаления почек. Об этом в беседе с URA.RU рассказал ведущий специалист, уролог-андролог Владимир Степанов.

«Нередки случаи, когда молодые ребята, школьники, просто посидев в летний период на парапете, на гранитной набережной, ничего под себя не подстелив, получают простатит. Что касается женщин, девушек — у них велики риски развития цистита, то есть острого воспалительного процесса в мочевом пузыре с возможностью распространения вверх по мочевыводящим путям к почкам. Далее может возникнуть острый пиелонефрит и даже абсцесс, гнойники в тканях, которые требуют хирургического вмешательства. То есть не нужно совершать таких неверных поступков, особенно в путешествиях, которые могут привести к срочному вызову скорой помощи. Потому что если воспалительный процесс набрал слишком большой оборот, это все может развиться до нефрэктомии, полного удаления почек», — подчеркнул Владимир Степанов.

По словам врача-уролога, поверхности, выполненные из камня, полностью не прогреваются даже в жаркие дни. «Вроде бы лето, светит солнце, но камни не всегда полностью прогреваются. И достаточно всего лишь несколько минут посидеть на таком холодном предмете, плюс, если еще и иммунитет не был готов к такой локальной гипотермии (переохлаждению -, прим.URA.RU), ведь на него действует множество факторов, человек не выспался, питание неправильное, стресс, как возникают разного рода заболевания», — объяснил Степанов.

В этот день, 17 июня 1950 года, в Чикаго, доктор Ричард Лоулер провел первую в мире операцию по пересадке почки. Длилась она сорок пять минут.

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