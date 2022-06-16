В Тюмени определились с главным округом для поставок зерна в Азию

Крупный линейный элеватор построят в Заводоуковском городском округе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Крупный линейный элеватор, в котором одновременно может храниться до 200 тысяч тонн зерна, построят в Заводоуковском городском округе. Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал журналистам телеканала «Россия 24». Ранее глава региона подписал соглашение с компанией «Новый сухопутный Зерновой Коридор» в рамках ПМЭФ-2022.

«Буквально на днях на заседании президиума правительства мы приняли решение о придании этому проекту статуса масштабного, что позволяет Заводоуковсому городскому округу, как территории, где этот проект будет реализован, предоставить земельный участок без торгов. Выбран участок, очень удобно располагающийся между железной и автомобильной дорогой. Это очень важное условие для того, чтобы иметь возможность подвозить зерно и направлять его дальше потребителю», — рассказал Александр Моор.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Тюменской области подписал соглашение с компанией «Новый сухопутный Зерновой Коридор» в ходе Петербургского экономического форума (ПМЭФ). Глава региона отметил, что проект строительства линейного элеватора станет частью новой схемы поставок российского зерна на крупнейший азиатские рынки.