16 июня 2022

ПДН подключилось к делу шумящих по ночам подростков Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Ситуация по стрельбе с балкона на улице Братьев Быковых. Екатеринбург, двор, полиция, следственно оперативная группа
С подростками пообщались сотрудники полиции Фото:

Жители района Вторчермет в Екатеринбурге жалуются на группу подростков, которые шумно себя ведут и выпивают по ночам. После жалоб жильцов заинтересовались сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН). Об этом сообщили сотрудники ПДН.

«Материалы проверок в отношении детей будут направлены в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних для постановки их на профилактический учет. Кроме того, родители подростков будут привлечены к административной ответственности за нахождение детей в ночное время на улице», — сообщили УМВД России по Екатеринбургу сообществу «Район Вторчермет — Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».

Группу подростков заметили на улице Сухоложская, 5. На замечания жильцов дома несовершеннолетние реагировали агрессивно, угрожали разбить окна кирпичами. В полиции сообщали, что провели профилактическую беседу с детьми, после чего подростки пообещали извиниться перед жильцами дома.

Ранее URA.RU сообщало о свердловских подростках, которые толпой избили сверстницу и сняли это на телефон. Также агентство рассказывало, что школьницу водили ее к педофилу.

Подростки тревожили жителей Екатеринбурга
Фото:
Несовершеннолетние выпивали по ночам
Фото:

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Жители района Вторчермет в Екатеринбурге жалуются на группу подростков, которые шумно себя ведут и выпивают по ночам. После жалоб жильцов заинтересовались сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН). Об этом сообщили сотрудники ПДН. «Материалы проверок в отношении детей будут направлены в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних для постановки их на профилактический учет. Кроме того, родители подростков будут привлечены к административной ответственности за нахождение детей в ночное время на улице», — сообщили УМВД России по Екатеринбургу сообществу «Район Вторчермет — Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». Группу подростков заметили на улице Сухоложская, 5. На замечания жильцов дома несовершеннолетние реагировали агрессивно, угрожали разбить окна кирпичами. В полиции сообщали, что провели профилактическую беседу с детьми, после чего подростки пообещали извиниться перед жильцами дома. Ранее URA.RU сообщало о свердловских подростках, которые толпой избили сверстницу и сняли это на телефон. Также агентство рассказывало, что школьницу водили ее к педофилу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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