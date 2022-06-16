ПДН подключилось к делу шумящих по ночам подростков Екатеринбурга

С подростками пообщались сотрудники полиции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители района Вторчермет в Екатеринбурге жалуются на группу подростков, которые шумно себя ведут и выпивают по ночам. После жалоб жильцов заинтересовались сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН). Об этом сообщили сотрудники ПДН.

«Материалы проверок в отношении детей будут направлены в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних для постановки их на профилактический учет. Кроме того, родители подростков будут привлечены к административной ответственности за нахождение детей в ночное время на улице», — сообщили УМВД России по Екатеринбургу сообществу «Район Вторчермет — Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».

Группу подростков заметили на улице Сухоложская, 5. На замечания жильцов дома несовершеннолетние реагировали агрессивно, угрожали разбить окна кирпичами. В полиции сообщали, что провели профилактическую беседу с детьми, после чего подростки пообещали извиниться перед жильцами дома.

Ранее URA.RU сообщало о свердловских подростках, которые толпой избили сверстницу и сняли это на телефон. Также агентство рассказывало, что школьницу водили ее к педофилу.

Подростки тревожили жителей Екатеринбурга Фото: сообщество «Район Вторчермет -Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте»

Несовершеннолетние выпивали по ночам Фото: сообщество «Район Вторчермет -Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте»