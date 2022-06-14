Свердловские школьницы, избившие сверстницу, водили ее к педофилу

Девочки-подростки избили сверстницу, сняв все на камеру мобильного телефона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Школьницы, жестоко избившие сверстницу в Каменске-Уральском (Свердловская область), перед конфликтом отвели ее к педофилу. Как сообщили источники, знакомые с ситуацией, противозаконные действия пожилого мужчины по отношению к избитому ребенку также были записаны на видео.

«Перед избиением издевавшиеся подростки привели сверстницу к педофилу. Манипуляции, которые он совершал, девочки также сняли на видео. В Следственном комитете информацию об участии педофила не подтвердили, но и не опровергли», — сообщает «АиФ» со ссылкой на источники.

Также факт насильственных действий со стороны мужчины сообщает НТВ со ссылкой на видео. «Девочка, принимавшая активное участие в избиении сверстницы, стала частой гостьей у пожилого мужчины, который за услуги определенного характера снабжал ее сигаретами и спиртным. Когда девочке на такую сделку не хотелось идти, она приводила потерпевшую к педофилу и снимала происходящее на камеру», — сообщил телеканал.

Происшествие случилось 3 июня в беседке возле карьера под Каменск-Уральским. Увидев, как подростки издеваются над сверстницей, на помощь прибежала младшая сестра избитой школьницы. Она пыталась успокоить обидчиков, но те ее не слушали и продолжали насилие. Прокуратура и следственный комитет Свердловской области начали проверку по факту инцидента.