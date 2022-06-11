Свердловские подростки избили школьницу и отправили видео друзьям

Свердловские подростки издевались над девочкой и снимали это на видео Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Подростки из Каменска-Уральского толпой избили школьницу, снимая это на телефон. После чего выложили видео в интернет и отправили друзьям покалеченной девочки. Об этом рассказали читатели.

«Хитростью две подруги заманили девочку в беседку, и начали сперва издеваться, потом бить коленом под живот и вырывать волосы. Оператор видео давала советы куда лучше бить», — рассказали очевидцы сообществу «Инцидент Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте».

Происшествие случилось 3 июня в беседке возле карьера под Каменском-Уральским. Увидев, как подростки издеваются, на помощь прибежала младшая сестра избитой школьницы. Она пыталась отговорить обидчиков, но те ее не слушали и продолжили насилие. Агентство URA.RU отправило запрос в МО МВД «Каменск-Уральский».

Ранее агентство рассказывало о возбуждении трех уголовных дел на студента из Каменска-Уральского из-за подозрений о сексе с несовершеннолетней. Также URA.RU сообщало о свердловских детях, которые замучили голубя в мусорке.

Подростки избили школьницу и выложили видео в интернет Фото: сообщество «Инцидент Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте»