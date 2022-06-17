Welt: лидеры Европы убеждали Зеленского прогнуться под РФ

Олаф Шольц, Эмманюэль Макрон и Марио Драги убеждают Владимира Зеленского начать переговоры с Россией Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Лидеры ведущих стран Евросоюза при посещении Киева просили президента Украины Владимира Зеленского договориться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет немецкое агентство Welt.

«Президенты Олаф Шольц и Эмманюэль Макрон, а также премьер-министр Марио Драги заявили, что Украине следует предоставить статус кандидата в члены ЕС. Макрон сказал от имени всех троих: „В любом случае мы поддерживаем статус присоединения Украины к Европейскому союзу“. В ответ главы государств и правительств, вероятно, за закрытыми дверями призвали Зеленского сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Потому что экономический ущерб, который их страны несут из-за конфликта, становится все больше и его труднее компенсировать», — пишет Welt.

Ранее Шольц, Макрон и Драги приехали в Киев для переговоров с Зеленским. Лидеры стран обсуждали членство Украины в Евросоюзе. В Кремле выразили надежду на то, что лидеры ЕС сподвигнут Зеленского реально посмотреть на положение дел в геополитике.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. Глава государства отметил, что мирные жители ДНР и ЛНР страдали от постоянных карательных операций ВСУ.

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