В ЯНАО открыли долгожданное автобусное сообщение между городами

Надым и Новый Уренгой связали регулярным автобусным маршрутом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти ЯНАО открыли регулярное автобусное сообщение между Надымом и Новым Уренгоем. Как сообщается на сайте окружного правительства, маршрут будет проходить через поселки Правохеттинский и Пангоды, а время пути между городами займет около пяти часов.

«Между Надымом и Новым Уренгоем с 1 июля начнут курсировать автобусы на регулярной основе. Время в пути — около 5 часов. Также автобус будет заезжать в поселки Правохеттинский и Пангоды. Для удобства жителей в Новом Уренгое остановки запланированы на железнодорожном вокзале и в аэропорту», — говорится в сообщении.

Жители ЯНАО просили губернатора Дмитрия Артюхова во время его ежегодной поездки по округу ввести данный автобусный маршрут. Автобусы будут выполнять два оборотных рейса по вторникам, четвергам и субботам. Так из Надыма первый рейс будет выезжать в 06:00, второй — в 15:30, а из Нового Уренгоя в 06:15 и в 16:00. На данный момент окружное правительство завершает поиск перевозчика по данному маршруту.

Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Нового Уренгоя ищет компанию которая займется муниципальными перевозками. Городская компания оценивает работу в 121 миллион рублей.