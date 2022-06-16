Медведь на неделю загнал двух лесорубов в пермскую тайгу

Медведь вышел на делянку и распугал лесорубов (архивное фото) Фото: pixabay.com

На севере Пермского края в тайге потерялись два лесоруба — 10 июня они убежали с делянки, когда к ним пришел медведь. Несколько дней Олег Мещуров и Александр Горячих блуждали по лесу в поисках людей, но сделать это удалось лишь прошлой ночью.

«В 4 часа утра из Ныроба в Красновишерск привезли двух пропавших 10 июня с делянки в районе Сыпучей мужчин — Олега Мещурова и Александра Горячих. Все эти дни они бродили по лесу в поисках людей. По словам Олега, 10 июня на их делянку вышел медведь. Товарищи сначала побежали, куда глаза глядят, а потом заблудились», — пишет местная газета «Красная Вишера» в паблике соцсети «ВКонтакте».

За дни проведенные в тайге мужчины стерли до крови ноги, но в остальном с их здоровьем все в порядке. Питались они травой, в основном заячьей капустой (кислицей).

Ранее URA.RU рассказывало, как медведь пришел в жилой квартал Ханты-Мансийска. Жителям поселка Тарасовка в Пуровском районе ЯНАО удалось на видео заснять медведицу с медвежатами, которые вышли к населенному пункту.