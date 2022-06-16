Вдова курганского пристава Михаила Малинникова побывала на турнире в память о погибших при исполнении сотрудниках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вдова курганского пристава Михаила Малинникова побывала на XVI Международном турнире по дзюдо среди полиции и армии, посвященном памяти погибших при исполнении сотрудников. После турнира Надежде Малинниковой вручили ключи от нового автомобиля «Лада», сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП по Курганской области.

«В Москве в ходе XVI Международного турнира среди полиции и армии, посвященного памяти погибших при исполнении служебного долга сотрудников, отметили семью судебного пристава по ОУПДС УФССП России по Курганской области Михаила Малинникова. В качестве поддержки члены семей погибших сотрудников получают ключи от легковых автомобилей. В этом году на памятное мероприятие пригласили вдову Михаила Малинникова Надежду Степановну и вручили ей ключи от новой машины», — говорится в сообщении УФССП по Курганской области.

Пристав Михаил Малинников погиб 1 ноября 2013 года во время дежурства на одном из мировых судебных участков в Кургане. Вместе со своим коллегой Александром Шаройко Михаил не допустил в коридор суда посетителя, который пытался пронести боевые гранаты. Одну из них Малинников накрыл собой. Приставу было 29 лет. Михаил награжден Орденом Мужества посмертно. УФССП региона и коллеги поддерживают семью погибшего пристава. Ежегодно в Кургане проходят всероссийские соревнования — Кубок ФССП России по комплексному единоборству, посвященный памяти Михаила Малинникова. В Заозерном районе именем героя-пристава названа улица.

Семья героически погибшего курганского пристава Михаила Малинникова получила новый автомобиль в рамках акции «Мы помним» на турнире по дзюдо среди силовиков фото: пресс-служба УФССП по Курганской области

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