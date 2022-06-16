Власти заменили медлительных подрядчиков аэропорта в ЯНАО

Терминал аэропорта Нового Уренгоя будет запущен в конце 2022 или начале 2023 года Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Власти ЯНАО планируют запустить новый терминал аэропорта Нового Урегоя в конце 2022 или в начале 2023 года. Об этом в ходе Петербургского экономического форума рассказал журналистам губернатор Дмитрий Артюхов.

«Нерешаемых проблем нет. Да, какое-то оборудование поставщики поставили на стоп — нашли альтернативу. Где-то подрядчики стали медлить — нашли им замену. В итоге в конце года — начале следующего мы запустим новый терминал», — рассказал Дмитрий Артюхов в интервью «России 24»

Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО помогают управляющей компании «Аэропорты регионов», строящей аэропорт Нового Уренгоя, сбалансировать экономику проекта. По словам губернатора ЯНАО, были закуплены импортные эскалаторы, лифты, системы обработки багажа.