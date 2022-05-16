Власти помогут запустить аэропорт в ЯНАО в условиях санкций

Аэропорт Нового Уренгоя будет получать доход от деловой активности в городе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти ЯНАО помогают управляющей компании «Аэропорты регионов», строящей аэропорт Нового Уренгоя, сбалансировать экономику проекта. Об этом URA.RU рассказал губернатор округа Дмитрий Артюхов.

Артюхов признал, что проблемы у проекта, строящегося на средства инвестора, начались еще в марте 2020 года из-за коронавируса. «Тем не менее терминал строится в графике, и даже санкционные опасности преодолены: основные импортные позиции — эскалаторы, лифты, системы обработки багажа — уже закуплены», — рассказал губернатор ЯНАО.

Сейчас основной задачей властей является сохранение дешевых ставок по кредитам. Ранее правительство способствовало получению «Аэропортами регионов» льготного финансирования с помощью институтов развития Дальнего Востока и Арктики. Однако часть кредитов зависит от ключевой ставки ЦБ РФ и «улетает вверх». Их снижение Артюхов называет основной задачей по поддержке концессионера, решение которой позволит завершить работы.

Губернатор ЯНАО признает, что пассажиропоток в ближайшее время будет значительно меньше, чем планировалось: «Но очевидно, что Новый Уренгой — это ключевой транспортных хаб в Арктике, деловая активность в городе будет высокая, люди будут летать и аэропорт будет зарабатывать с этого».

«Аэропорты регионов» и власти ЯНАО в 2018 году заключили контракт на возведение нового терминала в аэропорту Нового Уренгоя. Из-за коронавируса в 2020 году работы по реконструкции авиагавани были перенесены на год. Но уже в ноябре 2021 года подрядчики завершили один из этапов работы — реконструкцию взлетно-посадочной полосы с новейшим оборудованием, которое ранее не использовалось ни в одном аэропорту России.

Санкционное давление Запада, которое не прекращалось с 2000-х годов и усилилось в последнее время из-за спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины, сказались на экономической ситуации в стране. Однако для защиты экономик Центробанк принял ряд мер: ограничения на движение капитала, запрет на продажу ценных бумаг иностранными инвесторами, запрет на вывод ими средств из российской финансовой системы. И ключевая ставка ЦБ понизилась.

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