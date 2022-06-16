В Перми резко подорожали путевки в Турцию

Рост цен на путевки в Турцию составил более 50% Фото: Нина Калинина © URA.RU

С начала лета в Перми резко выросла стоимость отдыха в Турции. Рост цен по сравнению с весной составил более 50%. По прогнозам экспертов, ситуация не изменится до осени.

Среди причин эксперты называют традиционный летний спрос, дефицит мест в самолетах и отелях. Еще одна причина — ограниченные варианты направлений для отдыха», — сообщает Business Class.

По данным издания, в январе с вылетом из Перми можно было забронировать тур в четырехзвездочном отеле в формате «все включено» на двоих примерно за 50 тысяч рублей. Сейчас минимальная стоимость тура на двоих в пятизвездочном отеле — около 110 тысяч рублей, в трехзвездочном отеле — 95 тысяч рублей. При этом стоимость авиабилетов в Турцию у агрегаторов, напротив, снижается. К примеру, средний чек в обе стороны у сервиса «Туту.ру» сейчас составляет 39,2 тысяч рублей. По сравнению с майскими праздниками цена упала на 23%.

Ранее URA.RU сообщало, что пермяки не могут купить горящие туры в Египет и Турцию. Ближайшая бронь отпуска в жарких странах возможна только за неделю-две до вылета.