Пермяки не могут купить горящие туры в Египет и Турцию

Пермякам не хватает путевок в жаркие страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пермяки в соцсетях жалуются, что не могут приобрести горящие путевки на курорты Турции и Египта с вылетом в ближайшие пару дней. Это подтверждают и пермские туроператоры. Ближайшая бронь отпуска в жарких странах возможна только за неделю-две до вылета. При этом таких путевок немного.

«За неделю до вылета уже все места проданы, потому что желающих отдохнуть намного больше, чем мест в самолетах, которые туроператоры предлагают. Когда туристы приходят в офис и говорят, что хотят завтра улететь по горящему туру, то сейчас это сделать нереально. Это нужно просто принять», — пишут на своей странице в соцсети «ВКонтакте» пермская турфирма «Акапулько».

Менеджеры по туризму объясняют, что еще полгода назад туроператоры ставили большое количество рейсов в разные страны, заранее выкупая все места в самолете и бронируя номера в отелях. Накануне поездки, за пару дней до вылета у туроператора еще оставались непроданные билеты и номера в гостинице, поэтому они сознательно шли на убытки, чтобы этот тур продать по любой цене, закрыв таким образом хоть какую-то часть расходов.

Сейчас, как поясняют менеджеры, закрыты практически все страны. Остаются курорты Турции, ОАЭ, Мальдив, Шри-Ланки, Египта и страны СНГ. Количество рейсов на эти направления уменьшено в 3-4 раза, поэтому избытка туров нет, а отдыхать по-прежнему желают многие.

В данный момент ближайшие дни вылета для туристов из Перми в Турцию и Египет, согласно данным туроператоров Coral travel, Pegas Touristik и других, — 23—26 июня. Основная масса предложений сейчас — на конец июля, август и даже сентябрь.

Ранее URA.RU сообщало, что пермяки стали чаще покупать путевки в Турцию. После недолгого затишья спрос на данное направление стал постепенно повышаться.

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