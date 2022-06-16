В Пермском крае отложили стройку микрорайона на 5 тысяч семей

Перенос сроков строительства объясняют экономической ситуацией и нестабильным рынком Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В поселке Кондратово (Пермский район) отложено строительство жилого комплекса «Мы» площадью 300 тысяч кв. м. Такое решение принял краснодарский застройщик «Девелопмент-Юг».

«Разрешение на возведение первого дома компания получила в марте, но к основным строительным работам еще не приступила. Девелопер объясняет перенос сроков экономической ситуацией и нестабильным рынком», — сообщает «Коммерсант-Прикамье».

По данным издания, компания планирует начать строительство и объявить о старте продаж в этом году. Договор о проектном финансировании комплекса еще не утвержден. В компании еще не решили, с каким банком заключить кредитное соглашение. Жилой комплекс «Мы» будет расположен в поселке Кондратово на участке в 300 тысяч кв. м. и рассчитан на 5 тысяч семей. Этот же застройщик возводит на территории Перми в Мотовилихинском районе микрорайон «Ива-1».