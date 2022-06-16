16 июня 2022

В Пермском крае отложили стройку микрорайона на 5 тысяч семей

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Виды города. Пермь, подъемный кран, стройки пермь
Перенос сроков строительства объясняют экономической ситуацией и нестабильным рынком Фото:

В поселке Кондратово (Пермский район) отложено строительство жилого комплекса «Мы» площадью 300 тысяч кв. м. Такое решение принял краснодарский застройщик «Девелопмент-Юг».

«Разрешение на возведение первого дома компания получила в марте, но к основным строительным работам еще не приступила. Девелопер объясняет перенос сроков экономической ситуацией и нестабильным рынком», — сообщает «Коммерсант-Прикамье».

По данным издания, компания планирует начать строительство и объявить о старте продаж в этом году. Договор о проектном финансировании комплекса еще не утвержден. В компании еще не решили, с каким банком заключить кредитное соглашение. Жилой комплекс «Мы» будет расположен в поселке Кондратово на участке в 300 тысяч кв. м. и рассчитан на 5 тысяч семей. Этот же застройщик возводит на территории Перми в Мотовилихинском районе микрорайон «Ива-1».

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В поселке Кондратово (Пермский район) отложено строительство жилого комплекса «Мы» площадью 300 тысяч кв. м. Такое решение принял краснодарский застройщик «Девелопмент-Юг». «Разрешение на возведение первого дома компания получила в марте, но к основным строительным работам еще не приступила. Девелопер объясняет перенос сроков экономической ситуацией и нестабильным рынком», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». По данным издания, компания планирует начать строительство и объявить о старте продаж в этом году. Договор о проектном финансировании комплекса еще не утвержден. В компании еще не решили, с каким банком заключить кредитное соглашение. Жилой комплекс «Мы» будет расположен в поселке Кондратово на участке в 300 тысяч кв. м. и рассчитан на 5 тысяч семей. Этот же застройщик возводит на территории Перми в Мотовилихинском районе микрорайон «Ива-1».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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