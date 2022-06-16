У почти 100-летней тюменки нашли редчайшую патологию

У пожилой женщины нашли острый аппендицит, что является крайне редким в ее возрасте Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Врачи обнаружили у 96-летней жительницы Тобольска (Тюменская область) редчайшую патологию — острый аппендицит. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Областной больницы №3. У пациентов подобного возраста во всем мире эта болезнь встречалась в считанных случаях.

«Хирурги Областной больницы № 3 впервые в своей практике столкнулись с очень редкой патологией у 96-летней пациентки. Ей диагностировали острый аппендицит, случаев которого у пациентов после 80-ти насчитывается всего несколько в мире», — рассказали URA.RU в пресс-службе больницы.

К врачам женщина обратилась с болями в животе и расстройством пищеварения. Из-за возраста и хронических заболеваний изначально у нее подозревали закупорку сосуда в брюшной полости. Анализы это не подтверждали, пациентке становилось все хуже, поэтому медики приняли решение провести операцию.

Через небольшие проколы в организм женщины внедрили эндоскопическую камеру, которая и выявила воспаление аппендицита, который уже перерос в перитонит. Вероятность смерти пациентки была порядка 50%, однако женщину удалось спасти.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени пациентов спасают радиоактивными уколами от редкой болезни. Оперативно диагностировать ее обычными методами невозможно.