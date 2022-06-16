16 июня 2022

У почти 100-летней тюменки нашли редчайшую патологию

© Служба новостей «URA.RU»
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У пожилой женщины нашли острый аппендицит, что является крайне редким в ее возрасте Фото:

Врачи обнаружили у 96-летней жительницы Тобольска (Тюменская область) редчайшую патологию — острый аппендицит. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Областной больницы №3. У пациентов подобного возраста во всем мире эта болезнь встречалась в считанных случаях.

«Хирурги Областной больницы № 3 впервые в своей практике столкнулись с очень редкой патологией у 96-летней пациентки. Ей диагностировали острый аппендицит, случаев которого у пациентов после 80-ти насчитывается всего несколько в мире», — рассказали URA.RU в пресс-службе больницы.

К врачам женщина обратилась с болями в животе и расстройством пищеварения. Из-за возраста и хронических заболеваний изначально у нее подозревали закупорку сосуда в брюшной полости. Анализы это не подтверждали, пациентке становилось все хуже, поэтому медики приняли решение провести операцию.

Через небольшие проколы в организм женщины внедрили эндоскопическую камеру, которая и выявила воспаление аппендицита, который уже перерос в перитонит. Вероятность смерти пациентки была порядка 50%, однако женщину удалось спасти.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени пациентов спасают радиоактивными уколами от редкой болезни. Оперативно диагностировать ее обычными методами невозможно.

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Врачи обнаружили у 96-летней жительницы Тобольска (Тюменская область) редчайшую патологию — острый аппендицит. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Областной больницы №3. У пациентов подобного возраста во всем мире эта болезнь встречалась в считанных случаях. «Хирурги Областной больницы № 3 впервые в своей практике столкнулись с очень редкой патологией у 96-летней пациентки. Ей диагностировали острый аппендицит, случаев которого у пациентов после 80-ти насчитывается всего несколько в мире», — рассказали URA.RU в пресс-службе больницы. К врачам женщина обратилась с болями в животе и расстройством пищеварения. Из-за возраста и хронических заболеваний изначально у нее подозревали закупорку сосуда в брюшной полости. Анализы это не подтверждали, пациентке становилось все хуже, поэтому медики приняли решение провести операцию. Через небольшие проколы в организм женщины внедрили эндоскопическую камеру, которая и выявила воспаление аппендицита, который уже перерос в перитонит. Вероятность смерти пациентки была порядка 50%, однако женщину удалось спасти. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени пациентов спасают радиоактивными уколами от редкой болезни. Оперативно диагностировать ее обычными методами невозможно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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