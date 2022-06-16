Комарова провела реформу правительства ХМАО

17 июня 2022 в 12:35 Размер текста - 17 +

Губернатор ХМАО Наталья Комарова изменила структура окружного правительства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Югры Наталья Комарова провела структурную реформу в окружном правительстве. Постановление о создании и реорганизации ряда департаментов опубликовано на официальном сайте органов государственной власти ХМАО. Согласно документу, в окружном правительстве появился департамент пространственного развития и архитектуры. Ему выделено 24 штатные ставки за счет перевода сотрудников из департаментов строительства и жилищно-коммунального комплекса, а также оптимизации численности службы по контролю и надзору в сфере здравоохранения. В объединенном департаментt строительства и ЖКК работать будут 88 сотрудников. Структура лишилась полномочий в сфере архитектуры и градостроительной политики. Этими вопросами теперь будет заниматься департамент пространственного развития. А служба по контролю и надзорам в сфере здравоохранения вошла в состав профильного окружного департамента. Имена руководителей новых структур окружного правительства в постановлении не указаны. Ранее URA.RU сообщало, что, по данным инсайдеров, департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса ХМАО возглавит Григорий Невоструев, работавший заместителем главы Сургута. А департаментом пространственного развития и архитектуры Югры руководить будет приглашенный специалист из Санкт-Петербурга — Виктория Семенова. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Губернатор Югры Наталья Комарова провела структурную реформу в окружном правительстве. Постановление о создании и реорганизации ряда департаментов опубликовано на официальном сайте органов государственной власти ХМАО. Согласно документу, в окружном правительстве появился департамент пространственного развития и архитектуры. Ему выделено 24 штатные ставки за счет перевода сотрудников из департаментов строительства и жилищно-коммунального комплекса, а также оптимизации численности службы по контролю и надзору в сфере здравоохранения. В объединенном департаментt строительства и ЖКК работать будут 88 сотрудников. Структура лишилась полномочий в сфере архитектуры и градостроительной политики. Этими вопросами теперь будет заниматься департамент пространственного развития. А служба по контролю и надзорам в сфере здравоохранения вошла в состав профильного окружного департамента. Имена руководителей новых структур окружного правительства в постановлении не указаны. Ранее URA.RU сообщало, что, по данным инсайдеров, департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса ХМАО возглавит Григорий Невоструев, работавший заместителем главы Сургута. А департаментом пространственного развития и архитектуры Югры руководить будет приглашенный специалист из Санкт-Петербурга — Виктория Семенова.