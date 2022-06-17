Макрон заявил, что намерен и дальше звонить Путину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сток Сайт президента России, путин владимир, макрон эмманюэль
Эмманюэль Макрон заявил, что намерен продолжить контакты с Владимиром Путиным Фото:

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что намерен и дальше созваниваться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом французский лидер заявил в беседе с радиостанцией BFMTV.

«Я буду делать это (звонить) всякий раз, когда это будет полезно. Наши дискуссии с Владимиром Путиным всегда были посвящены поиску пути к миру», — сказал Макрон.

Ранее французский лидер заявил, что за последние полгода провел в телефонных разговорах с Путиным более 100 часов. Частные звонки Макрона Путину регулярно высмеивают французские пользователи социальных сетей.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что намерен и дальше созваниваться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом французский лидер заявил в беседе с радиостанцией BFMTV. «Я буду делать это (звонить) всякий раз, когда это будет полезно. Наши дискуссии с Владимиром Путиным всегда были посвящены поиску пути к миру», — сказал Макрон. Ранее французский лидер заявил, что за последние полгода провел в телефонных разговорах с Путиным более 100 часов. Частные звонки Макрона Путину регулярно высмеивают французские пользователи социальных сетей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...