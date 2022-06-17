Макрон заявил, что намерен и дальше звонить Путину

Эмманюэль Макрон заявил, что намерен продолжить контакты с Владимиром Путиным
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что намерен и дальше созваниваться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом французский лидер заявил в беседе с радиостанцией BFMTV.
«Я буду делать это (звонить) всякий раз, когда это будет полезно. Наши дискуссии с Владимиром Путиным всегда были посвящены поиску пути к миру», — сказал Макрон.
Ранее французский лидер заявил, что за последние полгода провел в телефонных разговорах с Путиным более 100 часов. Частные звонки Макрона Путину регулярно высмеивают французские пользователи социальных сетей.
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