Французы высмеяли постоянные звонки Макрона Путину. «Просит дать каши»

29 мая 2022 в 15:58 Размер текста - 17 +

Макрон попросил у Путина разрешить вывоз зерна с Украины Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Читатели французской газеты Le Figaro высмеяли нереалистичные предложения президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца по Украине. В разговоре с российским лидером они призвали вывести войска с Украины, освободить пленных с «Азовстали» и позволить вывезти зерно из украинских хранилищ. «Пустые слова, оторванные от реальности. Это то, что предлагают наши лидеры», — написал пользователь с ником «Адама». «Путин победил. Бесконечные санкции против России. А теперь звонят Путину с просьбой доставить кашу (зерно)! Это неприятно для Запада», — считает «Прозрачный». С ним согласен пользователь «Джентльмен Старый Канай», он удивлен, что «у России украли 300 миллиардов долларов и до сих пор имеют наглость звонить и что-то просить». Некоторые усомнились в способностях Макрона и Шольца вести переговоры. «Если бы Макрон был хорошим переговорщиком, это было бы известно», — шутит пользователь «Цветение вишни». Кто-то представил, как они вели себя в ходе беседы. «Шольц выглядит немного растерянным. Макрон закатывает глаза. Путин смотрит на них слегка насмешливо», — поделился «Хризопраз». «Макрон, как пацан, закатил глаза и наверняка сжал кулачки, но… результат?» — согласился с ним Nevermore Nevermore. Пользователь Kanilou предположил, что с российским лидером должен разговаривать президент США: «Путин и Байден должны разговаривать друг с другом. Только у них есть ключи [друг к другу]». Путин провел телефонный разговор с Макроном и Шольцем в субботу. Лидеры стран затронули вопрос возможной угрозы из-за нехватки продовольствия в мире. Путин заявил, что Россия готова обсуждать беспрепятственный экспорт зерновых, включая вывоз украинского зерна из черноморских портов. Однако подчеркнул, что предотвратить мировой голод позволит наращивание поставок российских удобрений и сельхозпродукции. Для этого, по его словам, Западу необходимо отказаться от соответствующих санкций. Проблема с поставками возникла после начала специальной операции на Украине по указу Путина. После этого некоторые страны Европы, США, Канада, Япония и другие усилили свое санкционное давление на РФ, однако больший экономический вред от этого понесли сами. Так, в странах Европы рекордно растет инфляция, наблюдаются проблемы с продовольствием и энергоресурсами.

Читатели французской газеты Le Figaro высмеяли нереалистичные предложения президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца по Украине. В разговоре с российским лидером они призвали вывести войска с Украины, освободить пленных с «Азовстали» и позволить вывезти зерно из украинских хранилищ. «Пустые слова, оторванные от реальности. Это то, что предлагают наши лидеры», — написал пользователь с ником «Адама». «Путин победил. Бесконечные санкции против России. А теперь звонят Путину с просьбой доставить кашу (зерно)! Это неприятно для Запада», — считает «Прозрачный». С ним согласен пользователь «Джентльмен Старый Канай», он удивлен, что «у России украли 300 миллиардов долларов и до сих пор имеют наглость звонить и что-то просить». Некоторые усомнились в способностях Макрона и Шольца вести переговоры. «Если бы Макрон был хорошим переговорщиком, это было бы известно», — шутит пользователь «Цветение вишни». Кто-то представил, как они вели себя в ходе беседы. «Шольц выглядит немного растерянным. Макрон закатывает глаза. Путин смотрит на них слегка насмешливо», — поделился «Хризопраз». «Макрон, как пацан, закатил глаза и наверняка сжал кулачки, но… результат?» — согласился с ним Nevermore Nevermore. Пользователь Kanilou предположил, что с российским лидером должен разговаривать президент США: «Путин и Байден должны разговаривать друг с другом. Только у них есть ключи [друг к другу]». Путин провел телефонный разговор с Макроном и Шольцем в субботу. Лидеры стран затронули вопрос возможной угрозы из-за нехватки продовольствия в мире. Путин заявил, что Россия готова обсуждать беспрепятственный экспорт зерновых, включая вывоз украинского зерна из черноморских портов. Однако подчеркнул, что предотвратить мировой голод позволит наращивание поставок российских удобрений и сельхозпродукции. Для этого, по его словам, Западу необходимо отказаться от соответствующих санкций. Проблема с поставками возникла после начала специальной операции на Украине по указу Путина. После этого некоторые страны Европы, США, Канада, Япония и другие усилили свое санкционное давление на РФ, однако больший экономический вред от этого понесли сами. Так, в странах Европы рекордно растет инфляция, наблюдаются проблемы с продовольствием и энергоресурсами.