Макрон раскрыл, сколько часов говорил с Путиным за полгода

04 июня 2022 в 01:16 Размер текста - 17 +

Эмманюэль Макрон заявил, что провел в телефонных переговорах с Владимиром Путиным около 100 часов за полгода Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За последние полгода французский лидер Эмманюэль Макрон посвятил около сотни часов на телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом президент Франции рассказал в интервью региональной прессе. «Ситуация на Украине действительно сложная, поэтому я посвятил ей столько времени и энергии», — сказал Макрон, передает ТАСС. Он отметил, что «уже трудно сосчитать, сколько разговоров состоялось президентом России Владимиром Путиным с декабря». «Мы проговорили не менее сотни часов», — сообщил он. Макрон добавил, что он вел эти переговоры по просьбе президента Украины Владимира Зеленского. Ранее сообщалось, что французы высмеяли постоянные звонки Макрона Путину. Министр иностранных дел РФ заявлял, что руководству западных стран достаточно обратиться к российским коллегам для того, чтобы инициировать телефонный разговор или встречу. Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. РФ и Украина провели ряд переговоров, которые однако не увенчались успехом. Украинская сторона призналась, что согласовывает каждый шаг с западными партнерами. Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

За последние полгода французский лидер Эмманюэль Макрон посвятил около сотни часов на телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом президент Франции рассказал в интервью региональной прессе. «Ситуация на Украине действительно сложная, поэтому я посвятил ей столько времени и энергии», — сказал Макрон, передает ТАСС. Он отметил, что «уже трудно сосчитать, сколько разговоров состоялось президентом России Владимиром Путиным с декабря». «Мы проговорили не менее сотни часов», — сообщил он. Макрон добавил, что он вел эти переговоры по просьбе президента Украины Владимира Зеленского. Ранее сообщалось, что французы высмеяли постоянные звонки Макрона Путину. Министр иностранных дел РФ заявлял, что руководству западных стран достаточно обратиться к российским коллегам для того, чтобы инициировать телефонный разговор или встречу. Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. РФ и Украина провели ряд переговоров, которые однако не увенчались успехом. Украинская сторона призналась, что согласовывает каждый шаг с западными партнерами.