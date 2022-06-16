16 июня 2022

Куйвашев рассказал, что происходит с подготовкой к Универсиаде

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Презентация, посвященная старту первого этапа выбора талисмана Универсиады-2023. Екатеринбург, куйвашев евгений
Куйвашев рассказал, что все объекты Универсиады будут готовы в срок Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на сессии «Матч ТВ» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщает заместитель генерального продюсера телеканала «Матч ТВ» Василий Конов в своем telegram-канале.

«Екатеринбург продолжает подготовку к Универсиаде. Все объекты будут готовы в срок. Мы предлагаем с 2023 года проводить в нашем регионе матчевые встречи Россия-Китай», — пишет Конов. Как сообщает журналист, в планах губернатора устроить соревнования между двумя странами по летним и зимним видам спорта.

29 апреля FISU заявило, что запланированная на 2023 год летняя Универсиада в Екатеринбурге будет отложена на неопределенный срок. Глава дирекции Всемирных студенческих игр Александр Чернов уточнял, что речи об отмене игр не идет, а Екатеринбург продолжает подготовку в полном объеме. Деревня Универсиады переименована.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на сессии «Матч ТВ» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщает заместитель генерального продюсера телеканала «Матч ТВ» Василий Конов в своем telegram-канале. «Екатеринбург продолжает подготовку к Универсиаде. Все объекты будут готовы в срок. Мы предлагаем с 2023 года проводить в нашем регионе матчевые встречи Россия-Китай», — пишет Конов. Как сообщает журналист, в планах губернатора устроить соревнования между двумя странами по летним и зимним видам спорта. 29 апреля FISU заявило, что запланированная на 2023 год летняя Универсиада в Екатеринбурге будет отложена на неопределенный срок. Глава дирекции Всемирных студенческих игр Александр Чернов уточнял, что речи об отмене игр не идет, а Екатеринбург продолжает подготовку в полном объеме. Деревня Универсиады переименована.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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