Куйвашев рассказал, что происходит с подготовкой к Универсиаде

17 июня 2022 в 13:22 Размер текста - 17 +

Куйвашев рассказал, что все объекты Универсиады будут готовы в срок Фото: Анна Майорова © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на сессии «Матч ТВ» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщает заместитель генерального продюсера телеканала «Матч ТВ» Василий Конов в своем telegram-канале. «Екатеринбург продолжает подготовку к Универсиаде. Все объекты будут готовы в срок. Мы предлагаем с 2023 года проводить в нашем регионе матчевые встречи Россия-Китай», — пишет Конов. Как сообщает журналист, в планах губернатора устроить соревнования между двумя странами по летним и зимним видам спорта. 29 апреля FISU заявило, что запланированная на 2023 год летняя Универсиада в Екатеринбурге будет отложена на неопределенный срок. Глава дирекции Всемирных студенческих игр Александр Чернов уточнял, что речи об отмене игр не идет, а Екатеринбург продолжает подготовку в полном объеме. Деревня Универсиады переименована. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на сессии «Матч ТВ» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщает заместитель генерального продюсера телеканала «Матч ТВ» Василий Конов в своем telegram-канале. «Екатеринбург продолжает подготовку к Универсиаде. Все объекты будут готовы в срок. Мы предлагаем с 2023 года проводить в нашем регионе матчевые встречи Россия-Китай», — пишет Конов. Как сообщает журналист, в планах губернатора устроить соревнования между двумя странами по летним и зимним видам спорта. 29 апреля FISU заявило, что запланированная на 2023 год летняя Универсиада в Екатеринбурге будет отложена на неопределенный срок. Глава дирекции Всемирных студенческих игр Александр Чернов уточнял, что речи об отмене игр не идет, а Екатеринбург продолжает подготовку в полном объеме. Деревня Универсиады переименована.