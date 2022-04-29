Глава Универсиады-2023 опроверг перенос игр из Екатеринбурга

29 апреля 2022 в 12:58 Размер текста - 17 +

Александр Чернов заверил, что Универсиада останется в России Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге Летняя Универсида-2023, которую должен принять Екатеринбург, состоится позднее лета 2023 года. Об этом URA.RU заявил глава исполнительной дирекции Универсиады-2023 Александр Чернов, комментируя новости о переносе игр из России. «Совершенно верно, [Универсиада состоится позже]. Новые сроки проведения еще не ясны — решение будет принято в ноябре [исполкомом FISU], будет определена новая дата», — сказал агентству Чернов. Говоря о причинах переноса игр, он предположил, что дело «в комплексе причин», включая проблемы с логистикой из-за закрытия российского неба для иностранных самолетов. Подготовка к играм, по словам Чернова, продолжается в полном объеме. 29 апреля Международная федерация студенческого спорта (FISU) заявила, что отложила право Екатеринбурга на проведение Универсиады, которая изначально была запланирована на август 2023 года. Заявление FISU спровоцировало путаницу: многие российские СМИ написали, что игры в России отменены и будут переданы другой стране. Однако подтверждения этой информации пока нет. По данным URA.RU, организаторы Универсиады и FISU в ближайшие часы проведут внеочередное совещание. Право на проведение Универсиады Екатеринбург получил в июле 2019-го. К Универсиаде-2023 строятся 40 объектов инфраструктуры, в том числе пять общежитий деревни, которые потом передадут Уральскому федеральному университету (УрФУ). Ранее полпред президента РФ на Урале Владимир Якушев говорил, что лишение Екатеринбурга Универсиады не повлияет на стройки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Летняя Универсида-2023, которую должен принять Екатеринбург, состоится позднее лета 2023 года. Об этом URA.RU заявил глава исполнительной дирекции Универсиады-2023 Александр Чернов, комментируя новости о переносе игр из России. «Совершенно верно, [Универсиада состоится позже]. Новые сроки проведения еще не ясны — решение будет принято в ноябре [исполкомом FISU], будет определена новая дата», — сказал агентству Чернов. Говоря о причинах переноса игр, он предположил, что дело «в комплексе причин», включая проблемы с логистикой из-за закрытия российского неба для иностранных самолетов. Подготовка к играм, по словам Чернова, продолжается в полном объеме. 29 апреля Международная федерация студенческого спорта (FISU) заявила, что отложила право Екатеринбурга на проведение Универсиады, которая изначально была запланирована на август 2023 года. Заявление FISU спровоцировало путаницу: многие российские СМИ написали, что игры в России отменены и будут переданы другой стране. Однако подтверждения этой информации пока нет. По данным URA.RU, организаторы Универсиады и FISU в ближайшие часы проведут внеочередное совещание. Право на проведение Универсиады Екатеринбург получил в июле 2019-го. К Универсиаде-2023 строятся 40 объектов инфраструктуры, в том числе пять общежитий деревни, которые потом передадут Уральскому федеральному университету (УрФУ). Ранее полпред президента РФ на Урале Владимир Якушев говорил, что лишение Екатеринбурга Универсиады не повлияет на стройки.