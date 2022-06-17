Патрушев: НАТО продолжает окружать Россию

17 июня 2022 в 14:32 Размер текста - 17 +

По словам Николая Патрушева, очевидно, что НАТО рассматривает Восточно-Европейский регион как наиболее вероятную территорию для военных действий Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине НАТО вплотную приблизилась к границам России и Белоруссии и продолжает наращивать свое присутствие. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. В данный момент он находится на встрече с коллегами по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Ереване. «Одной из ключевых составляющих агрессивной линии США и их союзников стала безоглядная экспансия НАТО. Несмотря на данные нам политические заверения, натовская инфраструктура вплотную приблизилась к российским и белорусским рубежам», — уточнил Патрушев, констатируя существенное ухудшение ситуации в Восточно-Европейском регионе для коллективной безопасности. Его слова приводят РИА «Новости». По его словам очевидно, что НАТО рассматривает этот регион как наиболее вероятную территорию для военных действий. Патрушев уточняет, что НАТО используется как инструмент внешней политики, по сути, одной страны, усугубляя и без того непростую международную обстановку в области безопасности. Ранее Пентагон заявил, что НАТО собирается принять в альянс две новые страны. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции в Брюсселе. 24 февраля Россия начала спецоперацию на территории Украины. Основными ее целями являются демилитаризация и денацификация территорий. По информации Минобороны РФ, в боевых действиях на стороне Украины принимают активное участие наемники из разных стран. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

НАТО вплотную приблизилась к границам России и Белоруссии и продолжает наращивать свое присутствие. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. В данный момент он находится на встрече с коллегами по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Ереване. «Одной из ключевых составляющих агрессивной линии США и их союзников стала безоглядная экспансия НАТО. Несмотря на данные нам политические заверения, натовская инфраструктура вплотную приблизилась к российским и белорусским рубежам», — уточнил Патрушев, констатируя существенное ухудшение ситуации в Восточно-Европейском регионе для коллективной безопасности. Его слова приводят РИА «Новости». По его словам очевидно, что НАТО рассматривает этот регион как наиболее вероятную территорию для военных действий. Патрушев уточняет, что НАТО используется как инструмент внешней политики, по сути, одной страны, усугубляя и без того непростую международную обстановку в области безопасности. Ранее Пентагон заявил, что НАТО собирается принять в альянс две новые страны. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции в Брюсселе. 24 февраля Россия начала спецоперацию на территории Украины. Основными ее целями являются демилитаризация и денацификация территорий. По информации Минобороны РФ, в боевых действиях на стороне Украины принимают активное участие наемники из разных стран.