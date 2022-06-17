Армия РФ уничтожила штаб батальона «Азов»* в Харьковской области

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, ракеты, военные действия, истребитель, ввс
ВКС РФ с помощью ракет уничтожили штаб нацбатальона «Азов» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российская армия уничтожила штаб националистического батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) в районе Песочина в Харьковской области. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Минобороны РФ.

«ВКС РФ высокоточными ракетами уничтожили штаб подразделения националистического формирования „Азов“ в Харьковской области. Российская авиация за сутки уничтожила две украинские установки ЗРК „Бук-М1“ и „ОСА-АКМ“ и более 200 националистов», — сообщили в Минобороны РФ.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства сообщил, что цель спецоперации — защитить мирных жителей Донбасса. В Минобороны РФ заявляли, что приоритет российской армии — недопущение жертв среди мирного населения.

*Батальон «Азов» признан в России экстремистской организацией и запрещен на территории РФ.

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Российская армия уничтожила штаб националистического батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) в районе Песочина в Харьковской области. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Минобороны РФ. «ВКС РФ высокоточными ракетами уничтожили штаб подразделения националистического формирования „Азов“ в Харьковской области. Российская авиация за сутки уничтожила две украинские установки ЗРК „Бук-М1“ и „ОСА-АКМ“ и более 200 националистов», — сообщили в Минобороны РФ. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства сообщил, что цель спецоперации — защитить мирных жителей Донбасса. В Минобороны РФ заявляли, что приоритет российской армии — недопущение жертв среди мирного населения. *Батальон «Азов» признан в России экстремистской организацией и запрещен на территории РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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