Экс-глава курганского МЧС рассказал об отказе от погон генерала. И от новой машины

16 июня 2022 в 17:05 Размер текста - 17 +

Олег Рожков выступил в суде с последним словом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Экс-глава ГУ МЧС по Курганской области Олег Рожков, выступая в суде с последним словом, рассказал, как в свое время отказался от новой служебной машины и генеральских должностей. Так он объяснил отсутствие в своих действиях корыстных целей. Также Рожков отказался признавать вину в коррупции, передает корреспондент URA.RU. «Я просто приведу пример. Когда ко мне пришел [начальник управления материально-технического обеспечения Александр] Куянцев, сказал: мы заработали внебюджетные средства, есть 1,5 млн рублей, предлагаем купить новый служебный автомобиль для начальника главного управления. Я спросил, есть ли еще варианты, на что потратить эти деньги. Оказалось, что нет трактора. И я без всякого сожаления сказал: „Покупайте трактор. У меня есть служебная Camry старенькая, я буду ездить на ней“», — рассказал Рожков. Он отметил, что этот разговор был еще до того, как МЧС выделило начальнику ГУ МЧС новую Toyota Prado. Также Рожков вспомнил, что в 2015 году ему предлагали генеральскую должность в Екатеринбурге, а в 2017 году — еще одну генеральскую должность, уже в центральном аппарате МЧС. Оба раза он отказался, чтобы остаться в Кургане. «Я в течение 36 лет и семи месяцев не стремился получать звания, должности и регалии. Я просто работал честно и добросовестно на территории Курганской области. Могу честно смотреть всем в глаза. Я никогда не совершал никаких преступлений», — заявил Рожков в последнем слове. Ранее URA.RU сообщало, что в начале июня прокурор Алексей Киселев заявил в суде, что считает вину Рожкова доказанной. Он предложил приговорить экс-главу ГУ МЧС к семи годам лишения свободы, лишить его звания полковника и медали ордена «За заслуги перед отечеством» II степени. Судья удалился в совещательную комнату, приговор Рожкову огласят в августе. Рожкова задержали в марте 2020 года. Уголовное дело СУ СК возбудило по материалам, поступившим из областного УФСБ. Рожкова обвинили в четырех преступлениях, среди которых превышение полномочий, злоупотребление полномочиями и мошенничество. Позже появилось еще одно уголовное дело в отношении Рожкова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Экс-глава ГУ МЧС по Курганской области Олег Рожков, выступая в суде с последним словом, рассказал, как в свое время отказался от новой служебной машины и генеральских должностей. Так он объяснил отсутствие в своих действиях корыстных целей. Также Рожков отказался признавать вину в коррупции, передает корреспондент URA.RU. «Я просто приведу пример. Когда ко мне пришел [начальник управления материально-технического обеспечения Александр] Куянцев, сказал: мы заработали внебюджетные средства, есть 1,5 млн рублей, предлагаем купить новый служебный автомобиль для начальника главного управления. Я спросил, есть ли еще варианты, на что потратить эти деньги. Оказалось, что нет трактора. И я без всякого сожаления сказал: „Покупайте трактор. У меня есть служебная Camry старенькая, я буду ездить на ней“», — рассказал Рожков. Он отметил, что этот разговор был еще до того, как МЧС выделило начальнику ГУ МЧС новую Toyota Prado. Также Рожков вспомнил, что в 2015 году ему предлагали генеральскую должность в Екатеринбурге, а в 2017 году — еще одну генеральскую должность, уже в центральном аппарате МЧС. Оба раза он отказался, чтобы остаться в Кургане. «Я в течение 36 лет и семи месяцев не стремился получать звания, должности и регалии. Я просто работал честно и добросовестно на территории Курганской области. Могу честно смотреть всем в глаза. Я никогда не совершал никаких преступлений», — заявил Рожков в последнем слове. Ранее URA.RU сообщало, что в начале июня прокурор Алексей Киселев заявил в суде, что считает вину Рожкова доказанной. Он предложил приговорить экс-главу ГУ МЧС к семи годам лишения свободы, лишить его звания полковника и медали ордена «За заслуги перед отечеством» II степени. Судья удалился в совещательную комнату, приговор Рожкову огласят в августе. Рожкова задержали в марте 2020 года. Уголовное дело СУ СК возбудило по материалам, поступившим из областного УФСБ. Рожкова обвинили в четырех преступлениях, среди которых превышение полномочий, злоупотребление полномочиями и мошенничество. Позже появилось еще одно уголовное дело в отношении Рожкова.