В Перми срочно собирают пять млн на дом для кошек

Десятки кошек могут оказаться на улице Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

На следующей неделе, с 20 на 26 июня, прокуратура потребует выселить пермский приют для кошек «Матроскин» из занимаемого помещения. Дело в том, что по новому законодательству, приюты не имеют права располагаться в жилых домах, рассказала основатель «Матроскина» Галя Море. Для покупки нового помещения требуется пять млн рублей.

«Вчера в нашем приюте была проверка прокуратуры. Ни у кого из проверяющих не было сомнений по поводу качества нашего ухода за подопечными. Проверка осуществлялась по факту нахождения нашего приюта в подвале жилого дома. 22 июня прокуратура вынесет представление о дальнейшей работе нашего фонда. Нет никаких сомнений в том, что нас ожидает полная или частичная приостановка деятельности в текущем помещении», — пишет Море в соцсетях.

Сейчас в приюте содержатся 50 кошек. Зоозащитники в срочном порядке ищут деньги на покупку или аренду нового помещения, которое бы подходило для приюта. Это должно быть отдельно стоящее задние площадью не менее 100 кв. метров. По словам Море, коммерческая аренда таких помещений стоит более 50 тысяч рублей в месяц, продаются они минимум за пять млн. Пока любителям кошек удалось собрать менее 700 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что активисты приюта «Матроскин» вылечили от коронавируса кошек своего подопечного кота Блица. На лекарства и терапию они потратили 225 тысяч рублей. Вообще за шесть лет работы через приют прошли более 2100 бездомных кошек, большая часть из которых пострадали от жестокого обращения со стороны людей.

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