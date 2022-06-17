Губернатор Моор подписал важное соглашение с Ростуризмом. Оно коснется почти всего Урала

17 июня 2022 в 14:11 Размер текста - 17 +

К 2030 году Тюменская область может ежегодно принимать по 7- 8 млн путешественников Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор 17 июня на Петербургском международном экономическом форуме подписал соглашение о сотрудничестве с Ростуризмом. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. В соглашению также присоединились Башкортостан, Пермский край, Свердловская и Челябинская области. «На полях ПМЭФ-2022 вместе с коллегами из Башкортостана, Пермского края, Свердловской и Челябинской областей подписал соглашение с Ростуризмом о сотрудничестве по развитию межрегионального кластера „Большой Урал“. Масштабный проект „Большой Урал“ направлен на развитие туристской инфраструктуры. Он нужен и важен для каждого из наших регионов», — прокомментировал Моор подписание. Ранее URA.RU сообщало, что тюменский губернатор поставил новую задачу для туротрасли региона. По его мнению, к 2030 году Тюменская область может ежегодно принимать по 7- 8 млн путешественников. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Губернатор Тюменской области Александр Моор 17 июня на Петербургском международном экономическом форуме подписал соглашение о сотрудничестве с Ростуризмом. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. В соглашению также присоединились Башкортостан, Пермский край, Свердловская и Челябинская области. «На полях ПМЭФ-2022 вместе с коллегами из Башкортостана, Пермского края, Свердловской и Челябинской областей подписал соглашение с Ростуризмом о сотрудничестве по развитию межрегионального кластера „Большой Урал“. Масштабный проект „Большой Урал“ направлен на развитие туристской инфраструктуры. Он нужен и важен для каждого из наших регионов», — прокомментировал Моор подписание. Ранее URA.RU сообщало, что тюменский губернатор поставил новую задачу для туротрасли региона. По его мнению, к 2030 году Тюменская область может ежегодно принимать по 7- 8 млн путешественников.