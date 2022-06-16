В Сургуте поймали бомжа-убийцу, который расправился с пенсионером

Причиной убийства стал конфликт, сообщили в полиции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Полицейские Сургута поймали бомжа, который уже признался в том, что убил пенсионера, а затем бросил его труп на остановочном павильоне. Бездомным оказался житель уроженец Нижневартовска. Об этом URA.RU сообщили полиции Сургута.

«Оперативники уголовного розыска отрабатывали различные версии, устанавливали круг общения убитого, проверяли алиби его знакомых. В результате кропотливой работы удалось установить личность и задержать подозреваемого, им оказался 40-летний уроженец Нижневартовска», — сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по Сургуту Елена Ким.

Известно, что подозреваемый с убитым были знакомы и даже вместе проходили реабилитацию в центре для бездомных. Поводом для убийства послужил словесный конфликт. Убитый, будучи пьяным, несколько раз оскорбил своего оппонента. «В момент совершения преступления подозреваемый был трезв, он уже дал признательные показания и в настоящее время содержится в ИВС. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за убийство», — добавили в пресс-службе УМВД Сургута.

Ранее URA.RU сообщало, что полиция разыскивает человека убившего пенсионера и бросившего труп на автобусной остановке. Потерпевший скончался от нанесенных ударов по голове.