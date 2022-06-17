Нашелся новый возможный покупатель для IKEA

Сеть гипермаркетов для дома и дачи «Твой дом» готова рассмотреть покупку активов компании IKEA в России. Об этом сообщила руководитель отдела PR сети гипермаркетов Амина Тагиева.
«Руководство готово рассмотреть коммерческие предложения по приобретению активов. Это торговые и производственные площади, принадлежащие IKEA», — пояснила она ТАСС.
Тагаева уточнила, что в приоритете у компании — поддержка локальных мебельных фабрик, так как, по ее словам, по ним ситуация ударила сильнее всего. Кроме того «Твой дом» готов реализовывать товары от компаний-поставщиков IKEA.
Ранее компания IKEA заявила о том, что начнет продавать все четыре фабрики в России. Об этом сообщили в компании. IKEA закрыла свои магазины в РФ в марте. Решение было принято в связи с началом спецоперации о демилитаризации и денацификации на Украине.
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Сеть гипермаркетов для дома и дачи «Твой дом» готова рассмотреть покупку активов компании IKEA в России. Об этом сообщила руководитель отдела PR сети гипермаркетов Амина Тагиева. «Руководство готово рассмотреть коммерческие предложения по приобретению активов. Это торговые и производственные площади, принадлежащие IKEA», — пояснила она ТАСС. Тагаева уточнила, что в приоритете у компании — поддержка локальных мебельных фабрик, так как, по ее словам, по ним ситуация ударила сильнее всего. Кроме того «Твой дом» готов реализовывать товары от компаний-поставщиков IKEA. Ранее компания IKEA заявила о том, что начнет продавать все четыре фабрики в России. Об этом сообщили в компании. IKEA закрыла свои магазины в РФ в марте. Решение было принято в связи с началом спецоперации о демилитаризации и денацификации на Украине.