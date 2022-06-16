Челябинский военный избил подчиненного из-за электронной сигареты

Военный пытался выяснить, где его подчиненный приобрел сигарету (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске военнослужащий избил подчиненного из-за покупки электронной сигареты. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, военный с помощью рукоприкладства пытался узнать, где его протеже купил сигарету.

«Военнослужащий нанес подчиненному три удара ладонью правой руки в область затылочной части головы. Этим он причинил последнему физическую боль и нравственные страдания», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

В суде объяснили, что военнослужащий был недоволен тем, что подчиненный обманывает его об обстоятельствах приобретения электронной сигареты. Желая наказать за обман и добиться правды, военный ударил подчиненного.

Учитывая совокупность признанных и учтенных смягчающих обстоятельств, суд изменил категорию данного преступления с тяжкой на преступление средней тяжести. Военнослужащему назначен штраф. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Центральный окружной военный суд.