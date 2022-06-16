16 июня 2022

Челябинский военный избил подчиненного из-за электронной сигареты

© Служба новостей «URA.RU»
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Танковый биатлон. Чебаркульский военный полигон. Челябинская область, армия, солдаты, оружие, строй
Военный пытался выяснить, где его подчиненный приобрел сигарету (фото из архива) Фото:

В Челябинске военнослужащий избил подчиненного из-за покупки электронной сигареты. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, военный с помощью рукоприкладства пытался узнать, где его протеже купил сигарету.

«Военнослужащий нанес подчиненному три удара ладонью правой руки в область затылочной части головы. Этим он причинил последнему физическую боль и нравственные страдания», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

В суде объяснили, что военнослужащий был недоволен тем, что подчиненный обманывает его об обстоятельствах приобретения электронной сигареты. Желая наказать за обман и добиться правды, военный ударил подчиненного.

Учитывая совокупность признанных и учтенных смягчающих обстоятельств, суд изменил категорию данного преступления с тяжкой на преступление средней тяжести. Военнослужащему назначен штраф. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Центральный окружной военный суд.

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В Челябинске военнослужащий избил подчиненного из-за покупки электронной сигареты. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, военный с помощью рукоприкладства пытался узнать, где его протеже купил сигарету. «Военнослужащий нанес подчиненному три удара ладонью правой руки в область затылочной части головы. Этим он причинил последнему физическую боль и нравственные страдания», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. В суде объяснили, что военнослужащий был недоволен тем, что подчиненный обманывает его об обстоятельствах приобретения электронной сигареты. Желая наказать за обман и добиться правды, военный ударил подчиненного. Учитывая совокупность признанных и учтенных смягчающих обстоятельств, суд изменил категорию данного преступления с тяжкой на преступление средней тяжести. Военнослужащему назначен штраф. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Центральный окружной военный суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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