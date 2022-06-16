Челябинского пиарщика трех губернаторов судят на Сахалине

Дмитрий Федечкин не признал вины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В городском суде Южно-Сахалинска 17 июня начались слушания по делу бывшего вице-губернатора Сахалина по работе со СМИ Дмитрия Федечкина, выходца из Челябинской области. Также по делу в качестве обвиняемого проходит приехавший с Федечкиным из Челябинска Владимир Чудаев.

«Бывшему вице-губернатору предъявлены обвинения по ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) и по ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). Чудаева, работавшего замдиректора издательского доме „Губернские ведомости“, обвиняют по ч.3 ст. 160 УК РФ, а также по ч.5 ст. 33 и ч.3 статьи 160 УК РФ (по версии следствия, речь идет о растрате 200 тыс. рублей из средства издательского дома)», — сообщает издание «ВостокМедиа».

Федечкин, по версии следствия, будучи директором холдинга, заключил с местным коммерсантом договоры на размещение наружной рекламы по заведомо завышенной цене. Разницу в цене, более 1 млн рублей, как считают силовики, Федечкин, Чудаев и коммерсант поделили между собой. Федечкину также вменяется присвоение чужой премии в 40 тысяч рублей. В разговоре с URA.RU Федечкин заявил, что не признает за собой вины.

Уроженец города Миасса Федечкин в 2010 году возглавил управление по делам печати челябинского правительства при губернаторе Михаиле Юревиче. Затем он работал в аппарате губернатора Свердловской области, потом в Минсельхозе РФ, а в 2015 году стал пресс-секретарем челябинского губернатора Бориса Дубровского. После смены власти в регионе ушел в отставку и переехал на Сахалин, где работал в медиа и дослужился до вице-губернатора Сахалинской области. 26 мая 2021 года в сахалинском правительственном холдинге «Губернские ведомости», которым ранее руководил Федечкин, прошли обыски. Через несколько дней Федечкин ушел в отставку с поста вице-губернатора, не признав вины. Летом прошлого года суд отпустил его из-под стражи, сочтя возможным более мягкую меру пресечения.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам