Тысячи курганских медиков досрочно вышли на пенсию

В Курганской области 5,5 тысяч медицинских работников стали пенсионерами досрочно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области более 5,5 тысяч медиков вышли на пенсию досрочно. Об этом сообщили в пресс-службе Курганского отделения Пенсионного фонда России.

«В Курганской области порядка 5,5 тысяч пенсионеров — это медики, вышедшие на досрочную пенсию. Для выхода на заслуженный отдых минимальная продолжительность медицинского стажа должна составлять 25 лет в сельской местности, либо 30 лет в городе или в случае смешанного стажа (и в городе, и на селе)», — говорится в сообщении Курганского отделения Пенсионного фонда России.

Специалисты ПФР отмечают, что в стаж для назначения досрочной пенсии включаются периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, если в эти периоды за работником сохранялось рабочее место и работодатель уплачивал за него взносы на обязательное пенсионное страхование. Для медиков, которые работали с больными коронавирусной инфекцией применяется особый порядок учета периодов работы. С 1 января по 30 сентября 2020 года один день работы засчитывается за два.

Начиная с 2019 года, возраст выхода на пенсию определяется с учетом переходного периода. «В соответствии с ним назначение пенсии медикам постепенно переносится с момента выработки специального стажа. К примеру, если сельский врач выработает необходимый стаж в июле 2022 года, пенсия ему будет назначена в июле 2026-го. При этом после приобретения необходимой продолжительности медицинского стажа гражданин сможет как продолжить трудовую деятельность, так и прекратить работу», — отмечают в ПФР. С даты выработки специального стажа медицинские работники становятся предпенсионерами и могут пользоваться льготами. Например, правом на ежегодное предоставление двух оплачиваемых дней для прохождения диспансеризации.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам