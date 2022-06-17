Путин перенес свое большое выступление

Выступление президента РФ Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме перенесено на час. Оно состоится в 15:00. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент принял решение перенести свое выступление на час. Ждем выступления президента в 15 часов», — сообщил Песков журналистам. Он уточнил, что такое решение принято из-за атак на интернет-ресурсы форума. Сейчас специалисты заняты устранением проблемы.
Ранее Дмитрий Песков анонсировал важное заявление Путина, которое коснется всех россиян. Он отметил, что речь не пойдет о всеобщей мобилизации граждан. Глава государства расскажет о том, как страна будет искать себе новых друзей.
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