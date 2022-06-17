Путин перенес свое большое выступление

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Владимир Путин на собрании законодателей. Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин выступит на час позднее Фото:

Выступление президента РФ Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме перенесено на час. Оно состоится в 15:00. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент принял решение перенести свое выступление на час. Ждем выступления президента в 15 часов», — сообщил Песков журналистам. Он уточнил, что такое решение принято из-за атак на интернет-ресурсы форума. Сейчас специалисты заняты устранением проблемы.

Ранее Дмитрий Песков анонсировал важное заявление Путина, которое коснется всех россиян. Он отметил, что речь не пойдет о всеобщей мобилизации граждан. Глава государства расскажет о том, как страна будет искать себе новых друзей.

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Выступление президента РФ Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме перенесено на час. Оно состоится в 15:00. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Президент принял решение перенести свое выступление на час. Ждем выступления президента в 15 часов», — сообщил Песков журналистам. Он уточнил, что такое решение принято из-за атак на интернет-ресурсы форума. Сейчас специалисты заняты устранением проблемы. Ранее Дмитрий Песков анонсировал важное заявление Путина, которое коснется всех россиян. Он отметил, что речь не пойдет о всеобщей мобилизации граждан. Глава государства расскажет о том, как страна будет искать себе новых друзей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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