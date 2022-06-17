Кремль: на ПМЭФ Путин расскажет о новых друзьях России

Владимир Путин ответственно относится к своему выступлению на ПМЭФ, отметил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ходе своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономичного форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин расскажет о том, как страна будет искать себе новых друзей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Главным образом, речь пойдет об экономике, о том, как эта ситуация влияет на экономику, как будет жить наша экономика в условии враждебных проявлений Запада, о том, как мы будем искать и как мы уже нашли новых друзей в других частях мира, что стало причинами того кризиса, который мы сейчас имеем в самых разных секторах мировой экономики. Трудно переоценить значение этого выступления. Сам президент принимает лично участие в подготовке, он очень ответственно к этому относится», — сказал Песков в интервью «Первому каналу».

Ранее Дмитрий Песков анонсировал важное заявление Путина, которое коснется всех россиян. Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что в своем выступлении Путин коснется ситуации в мировой экономике и политике. «Президент поделится своей оценкой новой экономической модели. Посвятит значительную часть своего выступления задачам, которые сегодня стоят перед Россией», — сообщил Ушаков.