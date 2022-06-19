Челябинцы выступили против нового гипермаркета

Вместо сквера и парковки хотят построить магазин и офисные здания (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске жители ЖК «Территория» выступили против строительства нового гипермаркета SPAR и административных зданий вблизи своего жилого комплекса. Об этом URA.RU сообщили они сами на публичных слушаниях в Доме архитектора.

«Мы выступаем против строительства магазина и административных зданий, слишком много их в нашем микрорайоне. У нас и так завелись крысы, а из-за того, что пищевых точек станет еще больше, проблема может усилиться. Кроме того, жителям близлежащих домов совершенно негде парковаться, а застройщик обещал, что у нас будут и парковочные места, и сквер», — поделились с корреспондентом URA.RU собственники квартир в ЖК.

Именно на месте сквера и платной автопарковки на 160 мест теперь хотят построить еще один магазин SPAR и два двухэтажных административных здания. Также в жилом комплексе запланировано строительство гастроцентра «Пармезан», парковочных мест для посетителей которого не предусмотрено. Усугубляет ситуацию и то, что проект ЖК «Территория» изначально подразумевает дворы без машин.

При этом на территории жилого комплекса продолжают возводить новые высотки. В данный момент сдается дом №24, будут строиться еще как минимум два многоэтажных здания. По проекту в жилом комплексе запланирована парковка, но неизвестно, когда она появится. Застройщик на этот вопрос жителей четкого ответа не дает.

«Все замечания и предложения жителей собраны. Сейчас их внимательно изучит комиссия, после чего выдаст рекомендации главе города», — сообщили собравшимся представители городских властей. По результатам слушаний проектную документацию и замечания к ней рассмотрят 24 июня.

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