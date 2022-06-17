В Екатеринбурге состоится долгожданный бой против бразильца

Бой между Курбановым Тейшейры пройдет 9 июля Фото: пресс-служба Академии единоборств РМК

На арене КРК «Уралец» в Екатеринбурге 9 июля состоится бой Магомеда Курбанова против Патрика Тейшейры, который возглавит турнир RCC Boxing Promotions. Об этом сообщает пресс-служба Академии единоборств РМК.

«Магомед Курбанов во второй раз получает поединок против топового бразильца — Патрика Тейшейры. Их бой станет главным событием турнира под эгидой RCC Boxing Promotions», — сообщает пресс-служба. Бой состоится 9 июля в 17.00, хотя ранее должен был пройти 11 декабря 2021.

Встреча отложилась на полгода из-за того, что в день боя Курбанову стало плохо и у него поднялась температура. «Сразу же, еще на арене, представители Магомеда и Патрика договорились о переносе встречи на следующий год — и вот наконец-то российские любители бокса смогут посмотреть этот бой», — сообщают представители Академии единоборств РМК.

Подчеркивается, что с декабря Магомед Курбанов немного потерял позиции в рейтингах — сейчас он занимает четвертое место в топе по версии WBO. В то же время Тейшейр выпал из списка 15 сильнейших в мире по версии организации. Все из-за апрельского поражения от Пола Куэсты, когда Тейшейр был дисквалифицирован за умышленный удар соперника по затылку. Из-за которого Пол не смог продолжить бой.