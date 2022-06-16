Курганцы отвезли жалобу в приемную президента РФ

На стройку в центре Кургана пожаловались в приемную президента РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Противники строительства нового дома в Кургане отвезли жалобу в приемную президента России Владимира Путина в Москве. Жильцы дома №98 по улице Кирова просят главу государства помочь решить вопрос со скандальной стройкой у них во дворе, рассказали URA.RU местные жители.

«Жалобу в приемной президента приняли. Обращение никуда не перенаправлено. Его будут рассматривать именно в аппарате президента. Запрошены уже все необходимые документы», — сообщили жители. К жалобе в пять страниц курганцы приложили ответы от различных инстанций, подписи жильцов.

В тексте горожане расписали все свои претензии к властям и бизнесу, просят президента вмешаться в ситуацию. «Без вашего вмешательства и заступничества за людей, уважаемый Владимир Владимирович, конечно же никто ничего делать не будет. Нам так хочется жить по-человечески в своих домах, как это было раньше. Вы всегда говорите, что чиновникам необходимо прежде всего „уметь слушать и слышать людей “, как важно сейчас в такое знаковое время для страны всем объединиться и быть, как одно целое!», — говорится в тексте обращения.

URA.RU писало, что жители домов №98 и 98а по улице Кирова протестуют против строительства многоэтажки на улице Коли Мяготина,117а. По мнению горожан, участок отдан под застройку незаконно. И их лишили всей инфраструктуры. Об этом курганцы неоднократно писали в обращениях в различные инстанции.