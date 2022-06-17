Путин призвал снизить ставку по льготной ипотеке до 7% 17 июня 2022 в 18:18 Размер текста - 17 + По словам Путина, срок действия программы льготной ипотеки после снижения ставки сохранится до конца этого года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7%. Об этом он заявил на Петербургском международном экономическом форуме. «Срок действия программы льготной ипотеки после снижения ставки сохранится до конца этого года», — пояснил он. Трансляция форума ведется на телеканале «Россия 24». Ранее президент РФ заявил о провале западных санкций. Он также назвал эти ограничения «безумными и бездумными». В свою очередь, «мрачные прогнозы относительно российской экономики не сбылись», заключил он. Ранее в беседе с URA.RU глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков анонсировал снижение ставки по льготной ипотеке в новостройке до 7%. Его прогноз прозвучал после того, как Центробанк снизил ключевую ставку 3% — до 11%. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU . Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7%. Об этом он заявил на Петербургском международном экономическом форуме. «Срок действия программы льготной ипотеки после снижения ставки сохранится до конца этого года», — пояснил он. Трансляция форума ведется на телеканале «Россия 24». Ранее президент РФ заявил о провале западных санкций. Он также назвал эти ограничения «безумными и бездумными». В свою очередь, «мрачные прогнозы относительно российской экономики не сбылись», заключил он. Ранее в беседе с URA.RU глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков анонсировал снижение ставки по льготной ипотеке в новостройке до 7%. Его прогноз прозвучал после того, как Центробанк снизил ключевую ставку 3% — до 11%. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям