Путин призвал снизить ставку по льготной ипотеке до 7%

Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7%. Об этом он заявил на Петербургском международном экономическом форуме.
«Срок действия программы льготной ипотеки после снижения ставки сохранится до конца этого года», — пояснил он. Трансляция форума ведется на телеканале «Россия 24».
Ранее президент РФ заявил о провале западных санкций. Он также назвал эти ограничения «безумными и бездумными». В свою очередь, «мрачные прогнозы относительно российской экономики не сбылись», заключил он.
Ранее в беседе с URA.RU глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков анонсировал снижение ставки по льготной ипотеке в новостройке до 7%. Его прогноз прозвучал после того, как Центробанк снизил ключевую ставку 3% — до 11%.
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Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7%. Об этом он заявил на Петербургском международном экономическом форуме. «Срок действия программы льготной ипотеки после снижения ставки сохранится до конца этого года», — пояснил он. Трансляция форума ведется на телеканале «Россия 24». Ранее президент РФ заявил о провале западных санкций. Он также назвал эти ограничения «безумными и бездумными». В свою очередь, «мрачные прогнозы относительно российской экономики не сбылись», заключил он. Ранее в беседе с URA.RU глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков анонсировал снижение ставки по льготной ипотеке в новостройке до 7%. Его прогноз прозвучал после того, как Центробанк снизил ключевую ставку 3% — до 11%.