Путин призвал снизить ставку по льготной ипотеке до 7%

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Встреча Владимира Путина с олимпийской сборной в Кремле. Москва, путин владимир
По словам Путина, срок действия программы льготной ипотеки после снижения ставки сохранится до конца этого года Фото:

Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7%. Об этом он заявил на Петербургском международном экономическом форуме.

«Срок действия программы льготной ипотеки после снижения ставки сохранится до конца этого года», — пояснил он. Трансляция форума ведется на телеканале «Россия 24».

Ранее президент РФ заявил о провале западных санкций. Он также назвал эти ограничения «безумными и бездумными». В свою очередь, «мрачные прогнозы относительно российской экономики не сбылись», заключил он.

Ранее в беседе с URA.RU глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков анонсировал снижение ставки по льготной ипотеке в новостройке до 7%. Его прогноз прозвучал после того, как Центробанк снизил ключевую ставку 3% — до 11%.

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Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7%. Об этом он заявил на Петербургском международном экономическом форуме. «Срок действия программы льготной ипотеки после снижения ставки сохранится до конца этого года», — пояснил он. Трансляция форума ведется на телеканале «Россия 24». Ранее президент РФ заявил о провале западных санкций. Он также назвал эти ограничения «безумными и бездумными». В свою очередь, «мрачные прогнозы относительно российской экономики не сбылись», заключил он. Ранее в беседе с URA.RU глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков анонсировал снижение ставки по льготной ипотеке в новостройке до 7%. Его прогноз прозвучал после того, как Центробанк снизил ключевую ставку 3% — до 11%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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